Műszaki mentési alapképzést tartottak Dercenben

A Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság és az OZO Friends for Firefighters Ukraine szervezésében műszaki mentési alapképzésre került sor Dercenben, ahol az új csapattagok a mentési munkálatok alapjaival ismerkedhettek meg, a tapasztaltabb önkéntesek pedig tudásukat frissíthették fel.

Erről a Derceni Egyházi Önkéntes Tűzоltóság hivatalos oldalán tudatták.

A képzés során a résztvevők megismerkedtek a műszaki mentés legfontosabb elméleti és gyakorlati elemeivel, valamint az új szabályzatokkal is. Az oktatók külön figyelmet fordítottak a közúti balesetek során alkalmazott járműstabilizálási technikák bemutatására, hangsúlyozva, hogy az eltérő meghajtású gépjárművek – a belső égésű motorral működő, a hibrid és az elektromos autók – esetében más-más eljárásokra van szükség.

A szervezők kiemelték: a gyors és szakszerű segítségnyújtás érdekében elengedhetetlen a folyamatos felkészülés és gyakorlás. Mint fogalmaztak, céljuk, hogy szükség esetén mindig megfelelően képzett és bevethető önkéntesek álljanak rendelkezésre.

A képzés előzménye, hogy a Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság korábban civilek számára is meghirdette a műszaki mentési oktatást, lehetőséget biztosítva azoknak, akik önkéntesként szeretnének bekapcsolódni a segítségnyújtásba.

