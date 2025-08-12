Négyezer IT-szakember dolgozik Kárpátalján

Megnyílt a Vector Space nevű új IT-központ, amely 46 munkahellyel, tárgyalókkal és konferenciateremmel várja a szakembereket Ungváron.

Erről Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal vezetője számolt be.

Az ünnepélyes megnyitón együttműködési megállapodást írt alá a legnagyobb ukrán IT-vállalat, az EPAM és a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal.

A közös tervek között szerepel lakossági és közigazgatási IT-képzések szervezése, valamint egy digitális termék fejlesztése a megyei és járási hivatalok számára. A projektet EPAM önkéntesei valósítják meg.

IT-szakemberek visszatérése Kárpátaljára

A régió földrajzi helyzete, az EU-közelség, a biztonságosabb környezet és a fejlett infrastruktúra egyre több IT-szakembert vonz. Miroszlava Majdics, a Kárpátaljai IT-klaszter ügyvezetője szerint az utóbbi fél évben újabb „relokációs hullám” indult.

Sokan visszaköltöztek keleti és déli városokba, de a fokozódó támadások miatt ismét Kárpátaljára jönnek. Vannak, akik ide csak pár hónapra érkeztek, de már évek óta itt élnek, családot hoztak, ingatlant vettek vagy bérelnek, vállalkozást alapítottak – mondta Majdics.

Jelenleg a klaszter 14 céget és 20 szabadúszó vállalkozót tömörít, akiknek mintegy 60%-a a teljes körű háború kitörése után költözött ide. A Lembergi IT Klaszter becslése szerint Kárpátalján több mint 4 000 IT-szakember dolgozik.

Erőteljes növekedés az IT vállalkozások számában

Bár országosan az új egyéni vállalkozások száma az előző évhez képest 5%-kal csökkent 2024 első félévében, Kárpátalja közel 29%-os növekedést ért el az új IT-vállalkozások terén. Ez a növekedés elsősorban Ungvárnak és Munkácsnak köszönhető, ahol az IT-szektor egyre nagyobb szerepet játszik a helyi adóbevételekben.

A kárpátaljai IT-cégek ügyfelei között szerepelnek amerikai, brit, kanadai, német, izraeli és holland vállalatok is. Szerhij Harascsuk, az EPAM kárpátaljai régióvezetője szerint a helyi szakemberek világszinten versenyképesek, termékeik többek között a DefenceTech, E-commerce & Retail, Gaming és EdTech területén érnek el sikereket.

Bár a háborús helyzethez az iparág és a külföldi ügyfelek is részben alkalmazkodtak, a bizonytalanság továbbra is gátolja az új projektek indítását. A 2025-ös ukrán IT-export kilátásai visszafogottak, és a növekedés kulcsa a béke lehet.

Kárpátalja.ma