Nemzeti panteon létesítését kezdeményezte Zelenszkij az ukrán hősök emlékére

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök törvényjavaslatot nyújtott be a parlamentnek egy nemzeti panteon létrehozásáról, amely Ukrajna hőseinek állít emléket.

„Mindazoknak a hősöknek a neve, akik különböző korszakokban és évszázadokban Ukrajnáért harcoltak és példájukkal nemzedékeket lelkesítettek, egy helyre kerül, és örökre történelmünk részévé válik nagy kezdőbetűvel, mély tisztelettel és az ukrán állam kiemelt megbecsülésével. Egy olyan Ukrajnáéval, amely tiszteli önmagát, megbecsüli a sajátjait és megvédi azt, ami a sajátja. Azt a jogát, hogy ukrán legyen. Ez rendkívül fontos” – jelentette ki Zelenszkij egy kijevi ünnepségen a kijevi sajtó hétfői közlése szerint.

Az ukrán elnök hangsúlyozta:

„senki és soha nem fogja megmondani az ukránoknak, hogyan éljenek, hogyan beszéljenek, kit szeressenek, kinek legyenek hálásak, és milyen hősöket tiszteljenek”.

„Őseink évszázadokon át harcoltak a szabad önrendelkezéshez és a nemzeti függetlenséghez való jogért, és pontosan ezért ontják ma is vérüket katonáink. Soha többé senki nem fogja megmondani az ukránoknak, hogy mely hősöket kell tisztelniük, mely ünnepeket kell megtartaniuk, vagy milyen történelmet kell tanulniuk” – fűzte hozzá Kirilo Budanov, az ukrán elnöki iroda vezetője.

Az önrendelkezésre tett utalást elemzők Lengyelországnak címzett bírálatként értékelték, miután Karol Nawrocki lengyel elnök egy történelmi vitával összefüggésben visszavonta a Zelenszkijnek korábban adományozott magas rangú lengyel állami kitüntetést.

Az emlékhelyet Kijevben tervezik felépíteni. Az elnöki törvényjavaslat szerint az Ukrán Nemzeti Panteonban emléket állíthatnak azoknak a személyeknek, akik államfői vagy azzal egyenrangú tisztséget töltöttek be a történelem során létrejött különböző ukrán államformákban, kezdve a Kijevi Nagyfejedelemséggel napjainkig.

A javaslat értelmében emellett a panteonban megemlékezhetnek az Ukrán Népköztársaság hadseregének, a galíciai hadseregnek, a Kárpáti Szics Népi Védelmi Szervezetnek és az Ukrán Felkelő Hadseregnek (UPA) a főparancsnokairól vagy velük egyenrangú katonai vezetőiről.

Az előterjesztés rendelkezik arról is, hogy a panteonban tiszteletadásban részesülhetnek az ukrán fegyveres erők főparancsnokai, továbbá azok a személyek, akik történelmi jelentőségű hozzájárulást tettek az ukrán állam függetlenségének kivívásához és helyreállításához, szuverenitásának és területi integritásának védelméhez, az ukrán nemzet, hadsereg, kultúra, művészet, tudomány, sport fejlődéséhez, az ukrán irodalmi nyelv kialakulásához, valamint a civil társadalom vagy a vallási élet fejlődéséhez.

Emléket állíthatnak tudományos vagy irodalmi Nobel-díjasoknak, illetve világszínvonalú tudományos vagy kulturális személyiségeknek is, akik ukrán állampolgárok voltak, vagy Ukrajna területén születtek, ott éltek, illetve tevékenységük Ukrajnához kötődött.

A javaslat kimondja, hogy a panteonban nem állítható emlék azoknak a személyeknek, akiket jogerősen elítéltek Ukrajna nemzetbiztonsága, az emberiség biztonsága vagy a nemzetközi jogrend elleni bűncselekmények miatt.

Forrás: MTI

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