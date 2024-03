Nőnapi meglepetés az MCC-től

Nők napján érkezett Beregszászba a Mathias Corvinus Collegium meghívására dr. Koncz Zsófia, parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes, valamint dr. Illés Boglárka, országgyűlési képviselő, a Fidelitas korábbi elnöke.

A hölgyek „A mindennapok művészete: Hogyan egyensúlyozzunk nőként sikeres karrier és boldog családi élet között?” című előadással készültek.

Dobsa Beáta, az MCC Beregszászi Képzési Központjának régióvezetője köszöntötte a vendégeket, majd kerekasztal beszélgetés formájában kérdésekkel fordult hozzájuk.

A beszélgetés során a hölgyekről kiderült, hogy mindketten kisgyerekes édesanyák. Zsófiának másfél éves kisfia, Boglárkának pedig egy két és fél éves kislánya van.

Amikor gyermekeik születtek, már mindketten fontos pozíciót töltöttek be, így közszereplőként ügyesen be kellett osztaniuk idejüket a család és a munka között. Csupán néhány hetet töltöttek otthon a szülés után, azután munka mellett kellett helytállniuk a gyermeknevelés terén. Közös pont volt az is, hogy Zsófiának és Boglárkának is sok segítséget nyújtottak és nyújtanak a szüleik. De legfontosabbnak és a legnagyobb segítségnek nevezték azt, hogy férjük mindig mellettük áll, mindenben támogatja és segíti őket, legjobb társuk az életben. Enélkül nem sikerülne a munka végzése ebben a helyzetben.

Az előadók példát mutattak arra, hogy ha valaki felelősségteljes munkát végez és szereti azt, akkor sikerül a munka ellenére szeretetteljes légkört varázsolnia a családban is, még kisgyerek mellett is.

Az MCC rendezvényére leginkább nők érkeztek, akik számára ünnepi ajándék volt az érdekes és hasznos beszélgetés. Megpihentek, feltöltődtek, erőt merítettek.

Az előadás végén szóba kerültek az Ukrajnában, Kárpátalján élő nők, akik az elmúlt két évben is bizonyították, hogy maradnak akkor is, ha férjeik harcolni mentek vagy menekülni kényszerültek. Sok-sok édesanya emiatt egyedül neveli otthon gyermekét vagy gyermekeit. Ezzel ismét bizonyították, hogy erősek, kitartók és minden helyzetben megállják a helyüket.

Az előadás után, az állófogadás alatt a jelenlévők kérdéseket tehettek fel a vendégeknek, illetve közös fotó elkészítésére is lehetőség nyílt.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma