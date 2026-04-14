Emeli tarifáit a Nova Posta

Április 13-tól új díjszabást vezet be Ukrajna egyik legnagyobb postai szolgáltatója, a Nova Posta – közölte a vállalat sajtószolgálata.

A döntést a működési költségek növekedésével indokolták. Hangsúlyozták, hogy a globális energiapiaci bizonytalanság, az üzemanyagárak emelkedése, valamint a partneri szolgáltatások – egyebek mellett a kommunikációs és energetikai költségek – drágulása egyaránt hozzájárult a tarifák módosításához.

A vállalat szerint az áremelés célja, hogy a szolgáltatások ára összhangban maradjon a jelenlegi gazdasági környezettel, miközben továbbra is biztosítani tudják a kézbesítés gyorsaságát és minőségét. Emellett a cég folytatja beruházásait a csomagbiztonság és a hálózat stabil működésének fenntartása érdekében, valamint béremeléseket is végrehajt.

Az árváltozások ellenére több szolgáltatás továbbra is díjmentes marad, így például a kisebb csomagok csomagolása, a dokumentumokhoz biztosított speciális borítékok, az útközbeni átirányítás, valamint az 500 hrivnyáig terjedő értéknyilvánítás.

Nem változik egyes szolgáltatások ára sem, többek között a csomagok raktározása a kirendeltségeken, az úgynevezett „átadási pont” szolgáltatás, a falvakból és kisebb településekről történő feladás díja, valamint a közepes és nagy méretű küldemények csomagolása.

Az új díjszabás szerint a dokumentumok kézbesítése városon belül 70 hrivnyába, országon belül 80 hrivnyába kerül. A legfeljebb 30 kilogrammos csomagok esetében a városon belüli kézbesítés 70 és 180 hrivnya között alakul súlytól függően, míg országos viszonylatban 90 és 200 hrivnya közötti díjjal kell számolni.

A 30 kilogrammnál nehezebb küldemények esetében a szállítás költsége kilogrammonként kerül meghatározásra, városon belül 7 hrivnya, országos viszonylatban pedig legalább 11 hrivnya kilogrammonként, a tarifazónától függően.

