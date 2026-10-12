Nyakon szúrtak egy toborzótisztet Lemberg megyében

Késsel vagy más éles tárggyal a nyakán sebesített meg egy katonát egy ismeretlen elkövető a Lemberg (Lviv) megyei Septickijben, majd elmenekült a helyszínről. A sérültet kórházba szállították, és intenzív osztályon ápolják – közölte a rendőrség.

A támadás a Tarnavszkij utcában történt, vasárnap délután, miközben a területi toborzó- és szociális támogatási központ (TCK) munkatársai járókelőket igazoltattak. A rendőrségi tájékoztatás szerint az ismeretlen férfi egy éles tárggyal nyakon szúrta az egyik katonát, majd elmenekült.

Társai elsősegélyben részesítették a sebesültet, és mentőt hívtak. A rendőrség megkezdte az elkövető azonosítását és felkutatását.

Kárpátalja.ma

Forrás: zn.ua

Nyitókép: illusztráció

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