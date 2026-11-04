Nyolc új mentőautóval bővült a kárpátaljai mentőszolgálat járműparkja

Nyolc új mentőautóval bővült a Kárpátaljai Megyei Sürgősségi Mentőszolgálat járműparkja. A korszerű mentőgépkocsik kulcsait Miroszlav Bileckij kormányzó, Roman Szaraj, a megyei tanács elnökének jelenlétében adta át a szolgálat munkatársainak.

Az új járművek a szükséges egészségügyi felszerelésekkel, a betegek állapotának megfigyelésére szolgáló eszközökkel és oxigénellátó berendezésekkel vannak felszerelve. A mentőautók alkalmasak a betegek biztonságos szállítására, valamint a sürgősségi ellátás biztosítására.

A gépkocsik a következő települések mentőállomásaira és bázisaira kerülnek: Szerednye, Dombó, Fenyvesvölgy, Perecseny, Ilosva, Huszt, Rahó és Szolyva.

A nyolc járműből hármat a megyei költségvetésből vásároltak, további ötöt pedig a mentőszolgálat saját megtakarításaiból szereztek be.

Miroszlav Bileckij közleménye szerint a Kárpátaljai Megyei Sürgősségi Mentőszolgálat a hét minden napján, napi 24 órában biztosítja a sürgősségi ellátást. Évente több mint 150 ezer riasztást teljesít, és több mint 3,3 millió kilométert tesz meg. A megye földrajzi adottságai, különösen a távoli hegyvidéki települések megközelítése miatt kiemelten fontos a korszerű, jó terepjáró képességű járművek beszerzése.

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