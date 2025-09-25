Október 26-án áll át Ukrajna a téli időszámításra

Október 26-án, vasárnap Ukrajna a téli időszámításra áll át. Közép-európai idő szerint hajnali 3.00-kor az órákat egy órával vissza kell állítani, ami plusz egy órányi alvást jelent.

Az óraátállítást Ukrajnában a Kormányrendelet szabályozza. A fő cél az áramfogyasztás csökkentése és a nappali fény hatékonyabb kihasználása. Ugyanakkor szakértők vitatják a gyakorlat szükségességét és az emberi egészségre gyakorolt hatását.

A legtöbb modern elektronikus eszköz, például okostelefonok és számítógépek, automatikusan átállítják az időt. Ne feledje azonban manuálisan átállítani a mechanikus órákat, az autó óráját és más, internethez nem csatlakozó eszközöket.

Az óraátállítás évente kétszer történik: tavasszal nyári időre, ősszel pedig téli időre.

A Novini Zakarpattya nyomán.

Kárpátalja.ma