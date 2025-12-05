Elismeréseket adtak át az önkéntesek napján Kárpátalján

Ungváron ünnepélyes keretek között köszöntötték a régió aktív önkéntes közösségét december 5-én. Az önkéntesek nemzetközi napja alkalmából a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás (OVA) vezetése tiszteletbeli okleveleket és elismeréseket adott át azoknak, akik a mindennapokban fáradhatatlanul segítik a közösséget és a honvédő katonákat.

Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai OVA vezetője hangsúlyozta: az ukrán önkéntes ma valódi „szuperhős”, aki rendkívüli erővel és kitartással dolgozik másokért. Emlékeztetett arra, hogy az önkéntesek óriási szerepet játszottak a teljes körű orosz invázió első napjaiban és ma is folyamatosan szervezik az adománygyűjtéseket a hadsereg támogatására.

„Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik drónokat gyártanak, járműveket vásárolnak a frontra, meglátogatják a harcosokat az állásokon, illetve a sebesülteket a kórházakban. Az önkéntesek köré ma egész közösségek szerveződnek” – fogalmazott Bileckij.

A vezető kiemelte: a kárpátaljai önkéntesek példát mutatnak hazaszeretetből, aktív polgári kiállásból és emberségből.

Az eseményen elismerésben részesült többek között Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) főjegyzője, a KRE Diakóniai Osztályának igazgatója. Ezt a Kárpátaljai Megyei Tanács közölte a Facebookon.

Kárpátalja.ma