Törölték az óránkénti áramkikapcsolásokat Ukrajnában

Törölték az óránkénti áramkimaradásokat Ukrajnában – közölte az Energiaügyi Minisztérium október 30-án.

Az Ukrenerho tájékoztatása szerint napközben bármikor visszaállíthatók a korlátozások, ha a helyzet ismét romlana. A lakosságot arra kérik, hogy kövessék a friss híreket saját régiójuk áramszolgáltatójának hivatalos csatornáin.

Az orosz hadsereg ismét masszív rakéta- és dróntámadást hajtott végre Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen, több régióban jelentős károkat okozva. Sok fogyasztó maradt áram nélkül, de a szakemberek folyamatosan dolgoznak a meghibásodások elhárításán és az energiaellátás helyreállításán.

Az ipari fogyasztókra több térségben 19:00 óráig továbbra is érvényben maradnak a teljesítménykorlátozások.

A hatóságok kiemelik, hogy a nap folyamán mindenki takarékosan bánjon az elektromos energiával, különösen a reggeli és esti csúcsidőszakokban, mivel ez segíti az energiarendszer stabil működését.

Kárpátalja.ma

Kapcsolódó: