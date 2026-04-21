Őrizetbe vették az odesszai toborzóközpont több munkatársát

Az ukrán hatóságok hivatalosan megerősítették kedden annak az odesszai műveletnek a részleteit, amelyben zsarolás gyanújával letartóztatták a Területi Toborzási és Szociális Támogatási Központ (TCK és SZP) négy munkatársát.

Az UNIAN hírügynökség az Ukrán Biztonsági Szolgálatra (SZBU) hivatkozva arról számolt be, hogy a gyanúsítottak letartóztatásuk előtt el akartak menekülni a rendvédelmi szervek munkatársai elől, ezért a különleges egységek rálőttek autójuk kerekeire.

A művelet során öt embert vettek őrizetbe, közülük négyen a toborzóközpont munkatársai, az ötödik pedig egy rendőr.

Az eset után Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka fegyelmi vizsgálatot rendelt el, és felfüggesztette az Odessza megyei TCK vezetőit.

A nyomozás során fény derült arra, hogy az elkövetők pénzt zsaroltak ki emberektől, és ellenállás esetén erőszakot alkalmaztak, illetve azzal fenyegették őket, hogy gyorsított eljárásban „rohamosztagosként a frontra küldik” őket. Az SZBU szerint a pénz kikényszerítése közvetlenül a TCK szolgálati mikrobuszában történt, ahová az áldozatokat erőszakkal ültették be.

A különleges szolgálat munkatársai a bűnszövetkezet összes tagját tetten érték, amikor éppen egy újabb helyi lakost raboltak el, és pénzt próbáltak kizsarolni tőle. Az Odessza megyei ügyészség arról számolt be, hogy a sértettől 30 ezer dollárt követeltek, fogva tartása alatt pszichológiai nyomást gyakoroltak rá és megverték.

A biztonsági szolgálat kiemelte, hogy senki sem sérült meg, amikor a bűnüldözők rálőttek arra az autóra, amellyel a gyanúsítottak megpróbáltak elmenekülni.

Az UNIAN hozzátette, hogy a gyanúsítottak akár 12 évi börtönbüntetést is kaphatnak vagyonelkobzással.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU)

