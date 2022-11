Országos kampány indult a családon belüli erőszak megfékezésére Ukrajnában

Kárpátalján egy év leforgása alatt több mint 7000 alkalommal fordultak a rendvédelmi szervekhez családon belüli erőszakkal kapcsolatos panaszokkal. Az esetek felénél a bántalmazóra pénzbírságot szabtak ki.

Az Ukrajnában hatályos törvények értelmében, ha valakit egy éven belül háromszor bírságolnak meg családon belüli erőszak miatt, akár börtönbüntetést is kaphat. Sajnos, a háború csak fokozta a családon belüli erőszak problémáját. A hivatalos statisztikai adatok azt mutatják, hogy 25%-kal emelkedett az ilyen esetek száma a tavalyi évhez képest.

Ukrajnában idén fogadták el az Isztambuli Egyezményt, amely bizonyos értelemben megkönnyíti a rendvédelmi szervek családon belüli erőszak elleni fellépésének lehetőségét. A rendőrség ezidáig nem indíthatott büntetőjogi eljárást, míg az áldozat fel nem jelentette az erőszaktevőt. Most viszont minden egyes ilyen esettel kapcsolatos feljelentés esetében a rendőr köteles felmérni a helyzetet a családban és önállóan meghozni a döntést.

A rendőri intézkedésre kidolgoztak egy speciális algoritmust. A rendvédelmi szervek hozhatnak egy olyan határozatot, hogy 10 napra kitiltják az erőszaktevőt a lakásból úgy, hogy nem számít, kinek a tulajdonában van az adott ingatlan. Amennyiben az érintett nem tartja be a határozatot – bíróság fogja meghatározni a büntetést.

Mindemellett Kárpátalján több olyan központ van, ahol ideiglenes menedéket tudnak biztosítani a családon belüli erőszak áldozatainak.

Az erőszak áldozatául esett családok számára menedéket biztosító pontokból kevés van. A megyei szociális-pszichológiai támogató központ egyszerre összesen 10 személyt tud fogadni.

„Vannak olyan krízisközpontjaink, ahol a sértett akár 20 napig is tartózkodhat. Ide a rendőrség is elszállíthatja a sértettet, a családjával együtt, bármelyik napszakban. Amennyiben 20 nap után is szükség van arra, hogy a mi intézményünkben tartózkodjon, akkor az iratok rendezését követően akár három hónapig is nálunk maradhat” –mondta Olekszandra Melnyicsuk, a Kárpátaljai Megyei Szociális-Pszichológiai Támogató Központ igazgatója.

Van rá lehetőség, hogy a kistérségek is létrehozzanak egy-egy ilyen menedékpontot. Viszont míg a helyszín és az ellátás finanszírozása még nem is jelentene gondot, addig a segítséget nyújtó szakértőkből hiány van, ugyanis a vidéki kistérségekben kevés a minőségi segítségnyújtásra képes szakember. Az idei „16 nap az erőszak ellen” elnevezésű kampány pontosan erre kívánja felhívni a hatóságok figyelmét.

Kárpátalja.ma/TV21 Ungvár

