Öt embert gyilkolt meg egy 72 éves férfi Rivne megyében

Súlyos tragédia rázta meg a Rivne megyei Szudobicse falut: egy 72 éves férfi öt emberrel végzett egy közös lakóhelyen kialakult konfliktus során – közölte az Ukrán Nemzeti Rendőrség.

A hatóságok tájékoztatása szerint február 10-én hajnalban, 4 óra 15 perc körül érkezett bejelentés a rendőrségre egy szociális munkástól. Elmondása alapján a gondozásában lévő, a faluban egy használaton kívüli iskolaépületben elszállásolt belső menekültek kiabálást hallottak a folyosóról.

A kiérkező rendőrök megállapították, hogy körülbelül 4 óra 10 perckor a közös szálláshelyen lakó belső menekültek között – egy 72 éves, Donyeck megyei férfi és a többi lakó között – háztartási jellegű nézeteltérés alakult ki, amely verekedésbe torkollott. A konfliktus során a férfi kalapáccsal és fejszével támadt öt emberre.

A helyszínen életét vesztette két férfi (60 és 68 évesek), két nő (81 és 78 évesek), mindannyian Donyeck megyéből származtak, valamint egy 56 éves nő, aki a Kirovohrad megyei területről származott.

Elsőként a járőrrendőrök érkeztek a helyszínre, akik elfogták a támadót. A 72 éves férfit őrizetbe vették.

