Ötvenezer hrivnya anyasági támogatás és új juttatások a családoknak

A kormány elfogadott egy törvénytervezetet, amelynek célja egy széleskörű és átfogó támogatási csomag bevezetése az ukrán gyermekes családok számára.

A jogszabályt több minisztérium közösen dolgozta ki a 2040-ig szóló Demográfiai Fejlesztési Stratégia keretében. Célja a születési arány javítása és a szülői feladatok összehangolása a munkavégzéssel, folyamatos állami támogatással a terhességtől a gyermek felnőtté válásáig.

A törvényjavaslat külön hangsúlyt helyez azokra a nőkre, akik úgy vállalnak gyermeket, hogy még nem rendelkeznek munkatapasztalattal vagy szolgálati idővel. A Szociálpolitikai Minisztérium adatai szerint 2024-ben az ilyen nők aránya az összes szülő anya körében 44%-ot tett ki. A jelenlegi szociális támogatási rendszer sajnos gyakorlatilag nem biztosít számukra és gyermekeik számára megfelelő segítséget a gyermekgondozási szabadság idejére.

Jelenleg az állam 41 280 hrivnyát fizet egy gyermek születése esetén – 10 320 hrivnyát egy összegben, a fennmaradó összeget pedig 36 hónap alatt, azaz havonta 860 hrivnyát.

Ez az összeg 2014 óta nem változott.

A törvényjavaslat a gyermekek után járó juttatások több típusának emelését írja elő, többek között:

A terhesség, a szülés és a gyermek születése utáni időszakra:

Az egyszeri anyasági támogatás emelése 50 000 hrivnyára (jelenleg 10 320 hrivnya).

A biztosítással nem rendelkező személyek havi támogatásának emelése 7 000 hrivnyára (jelenleg a létminimum 25%-a, azaz 757 hrivnya).

A „Baba-csomag” program folytatása: az újszülöttek szülei továbbra is választhatnak természetbeni segítséget („baba-csomag”) vagy pénzbeli kompenzációt 7 689 hrivnya összegben.

A gyermekgondozás időszakára:

Gondozási támogatás a gyermek 1 éves koráig – biztosított és nem biztosított szülőknek egyaránt.

Az „eBölcsőde” program bevezetése a gyermek 1 éves korától kezdve: a szülők választhatnak, hogy otthon gondozzák gyermeküket 3 éves korig, vagy visszatérnek a munkába, igénybe véve államilag finanszírozott gyermekgondozási szolgáltatásokat (célzott támogatás 8 000 hrivnya értékben).

Ha az anya (vagy az apa) úgy dönt, hogy otthon marad a gyermekkel 3 éves koráig, az állam ez idő alatt továbbra is fizeti az egységes társadalombiztosítási járulékot (JESZV).

Az iskolakezdéskor:

A „Diákcsomag” program – 5 000 hrivnya pénzbeli támogatás tanszerek, gyermekruházat és lábbeli beszerzésére.

További támogatási eszközök a fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családoknak:

Korai fejlesztési szolgáltatás biztosítása.

Az „eBölcsőde” gondozási támogatás megemelt összege (akár 16 000 hrivnya).

Szociális szolgáltatások a fogyatékossággal élő gyermekek komplex fejlesztésére és gondozására.

Gyermek-asszisztens szolgáltatás vagy kísérői segítség az inkluzív oktatásban.

Rehabilitációs intézkedések és egyéb támogatások.

A fogyatékkal élő gyermeket nevelő családok számára további támogatásokat is kínálnak, valamint egyes támogatások mértéke nagyobb lesz.

Okszana Zsolnovics szociálpolitikai miniszter kihangsúlyozta, hogy célul tűztek ki egy rendszerszintű és valóban átfogó támogatási projekt kidolgozását. Ez nem korlátozódik a kifizetések növelésére, bár erre az eszközre is szükség van. Ahhoz, hogy az ukrán családok Ukrajnában akarjanak élni, külföldről haza akarjanak térni, biztosnak kell lenniük abban, hogy az állam segíti őket a terhesség alatt, támogatja őket a baba születése után, lehetővé teszi a szülők számára a munkavégzést és a gyermeknevelést, és ha szükséges, nem hagyja őket egyedül a további gondozásra és segítségre szoruló gyermekkel sem.

A törvénytervezet azt javasolja, hogy a kifizetések egy részének mértékét a Minisztertanács határozza meg, hogy nagyobb rugalmasságot biztosítson a családok igényeinek kielégítésében.

A kormány által kidolgozott általános csomag szerint a születéstől a gyermek 18 éves koráig a családonként járó teljes támogatási összeg legalább 1,08 millió hrivnya lesz.

A teljes körű háború kezdete óta Ukrajna rekord alacsony termékenységi rátával szembesült, amely jelenleg mindössze 0,9. 2022-ben ez a szám 1,16 volt.

A Demográfiai és Társadalomkutató Intézet szerint 2023 júliusában 35,6 millió ember élt Ukrajna területén (az 1991-es határokon belül), és csupán 31,8 millió az Ukrajna által ellenőrzött területen, míg 2022-ben 42 millió fő volt.

Kiril Nevdoha, a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Hivatal vezetője arra figyelmeztetett, hogy a magas kifizetések kockázatot hordoznak: ösztönzővé válhatnak a „pénzért való gyermekvállalásra”. Szerinte inkább a lakhatás, oktatás és szolgáltatások biztosítása teremthet valódi biztonságot a családoknak.

Marianna Onufrik, a „Szociális Szinergia” közszervezet vezetője megjegyzi, hogy a világ más országaiban a gyermekek után járó kifizetések számos tényezőtől függenek – a családi jövedelemtől, a lakóhelytől, a gyermekek számától.

Véleménye szerint az, hogy a támogatásból mit lehet venni Kijevben és egy kis faluban, mondjuk Csernyivci megyében, nagyon eltérő.

Felhívja a figyelmet arra is, hogy külföldön a családtámogatási kifizetések nemcsak a kereset szintjéhez, hanem a kiadásokhoz is kötődnek.

Szakértők kiemelik, hogy sok országban a támogatások mértéke a család jövedelmétől és a lakóhelytől függ. Az Egyesült Királyságban, Kanadában és Lengyelországban például évről évre felülvizsgálják a támogatásokat.

Az Egyesült Királyságban a heti gyermekgondozási támogatások a szülők jövedelmi szintjétől függenek. A kifizetések összege körülbelül heti 1500 hrivnya a legidősebb vagy egyetlen gyermek után, és heti 960 hrivnya minden további gyermek után.

Kanadában a család évente gyermekenként kapott maximális összege 7 ezer dollár.

Lengyelországban a havi gyermekgondozási támogatás 800 zloty (körülbelül 9 ezer hrivnya).

Marianna Onufrik meg van győződve arról, hogy az új törvényjavaslat nem a szociális védelemről szól.

Ugyanakkor a minisztérium azt hangsúlyozza, hogy ez egy támogatás és üzenet a szülőknek, hogy biztosítva lesznek gyermekszületés esetén is. A havi 7 000 hrivnya úgymond saját zsebpénz minden nőnek, mivel a szülés után gyakran egy nőnek nincs saját jövedelme. Ez a nőt a férjétől vagy rokonaitól való abszolút teljes anyagi függőségbe hozza.

A javaslatok tehát nagy vitát keltenek a politikusok és vezetők körében.

A javasolt változtatások várhatóan a jövő év elejétől lépnek hatályba, amikor a megfelelő költségvetést elkülönítik számukra.

