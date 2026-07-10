Patkányméreggel érintkezhetett egy 10 hónapos csecsemő Huszton

Kórházba szállítottak egy tíz hónapos csecsemőt Huszton. A 103 Zakarpattya tájékoztatása szerint a gyermek patkányméreggel érintkezhetett.

A helyszínre riasztott mentők ellátták a kisgyermeket, majd kórházba szállították további kivizsgálásra és megfigyelésre.

A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a csecsemő állapota a szállítás idején stabil és kielégítő volt. Az esetről értesítették a rendőrséget is.

A szakemberek ismét felhívják a figyelmet arra, hogy a háztartási vegyszereket, gyógyszereket és rágcsálóirtó szereket minden esetben a gyermekek számára elérhetetlen helyen kell tárolni. Már kis mennyiségű mérgező anyag is súlyos veszélyt jelenthet a kisgyermekek egészségére.

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