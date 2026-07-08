Kutya támadt egy 9 éves kislányra a Perecsenyi járásban
Kórházba szállítottak egy 9 éves kislányt, akit a szomszéd kutyája harapott meg a perecsenyi járási Poroskőn (Poroskovo). Az esetről a mentőszolgálat számolt be a közösségi médiában.
A jelentés szerint a gyermek jobb lábszárán keletkezett sérülés, melyet a mentők a helyszínen elláttak. A kislányt további kezelésre a járási kórházba szállították.
A mentőszolgálat felhívja a figyelmet arra, hogy állatharapás esetén mielőbb orvoshoz kell fordulni, mert kisebb sérülésnél is fennáll a fertőzés veszélye. A kutyatartókat arra kérik, hogy állataikat mindig tartsák felügyelet alatt, különösen akkor, ha gyermekek is a közelben tartózkodnak.
Nyitókép: illusztráció
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