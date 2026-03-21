Petíció a Kárpátok védelméért

A Kárpátok védelmét célzó petíció jelent meg az Ukrán Elnöki Hivatal honlapján március 20-án. A petíciót Andrij Tupikov környezetvédő fogalmazta meg, de csak az ötödik próbálkozásra sikerült beregisztráltatnia.

A szerző petíciójában azt szorgalmazza, hogy mielőbb nyújtsanak be egy törvénytervezetet, amely szabályozza a Kárpátok fenntartható fejlődésének feltételeit, és biztosítja a természetes ökoszisztémák védelmét. Javasolja továbbá az erdők folyamatos kivágásának, a nagyszabású építkezéseknek és az infrastruktúra elhelyezésének betiltását a tengerszint feletti 1000 méternél magasabban fekvő területeken, valamint más, a biológiai sokféleség és a vízkészletek megőrzése szempontjából fontos területeken.

„A Kárpátok megőrzése nemcsak nemzeti kötelességünk, hanem Ukrajna nemzetközi környezetvédelmi kötelezettségeinek teljesítését is szolgálja” – áll a dokumentumban.

A szerző emellett a Kárpátok természetvédelmi hálózatának bővítésére és új védett területek létrehozására is felszólít.

A petíciót aláírni ITT lehet, egy rövid azonosítást követően.

A Kárpátok védelmének kérdése korábban már többször felmerült. 2021-ben a Legfelsőbb Tanács nem támogatta azt a törvénytervezetet, amely korlátozásokat írt elő a hegyvidéki régiókban történő fejlesztésekre.

2025-ben az ukrán parlament elfogadott egy törvényt, amely összetett feltételeket írt elő az illegálisan elidegenített földek visszaszolgáltatására.

2026-ban a környezetvédők erősen bírálták a Kárpátokban épülő létesítményekről szóló kormányzati döntéseket.

Kárpátalja.ma