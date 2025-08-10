Több mint ötezer eurót loptak el egy donyecki nőtől Kárpátalján

Elfogtak két fiatalt, akik kiraboltak augusztus 8-án egy donyecki nőt – közölte a kárpátaljai rendőrség vasárnap.

A munkácsi járási Kölcséyben (Kolcsino) egy 17 és egy 19 éves helyi fiatalt fogtak el, akik pénteken ellopták egy 29 éves donyecki nő táskáját.

A sértett feljelentést tett, aki a rendőröknek elmondta, hogy a táskájában volt minden megtakarítása – több mint 5 100 euró – és okiratai.

A két fiatalt felkutatták, jelenleg fogdában vannak. A lopott pénz egy részét azonnal lefoglalták.

Az ügyben eljárást indítottak. Az elkövetőkre akár 10 év szabadságvesztés is várhat.

Kárpátalja.ma