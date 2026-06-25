A nyílt utcán raboltak ki egy idős asszonyt Beregszentmiklóson
Gyors rendőri intézkedésnek köszönhetően rövid időn belül elfogták azt a férfit, aki megtámadott és kirabolt egy 67 éves asszonyt a Munkácshoz közeli Beregszentmiklóson (Csinagyijevo).
A támadás szerda este történt a vasútállomás közelében. A sértett hazafelé tartott, amikor egy ismeretlen férfi felajánlotta segítségét a csomagjai cipelésében. Miután az asszony visszautasította az ajánlatot, a támadó fellökte, a földre kényszerítette, majd arcon ütötte. Az asszony aranyláncát és fülbevalóját letépve elmenekült a helyszínről.
A nő részletes személyleírást adott a rendőröknek, akik perceken belül elfogták a feltételezett elkövetőt. A 47 éves helyi lakos korábban már volt büntetve rablás miatt. A nála megtalált ékszereket lefoglalták, és visszaszolgáltatják tulajdonosuknak.
A gyanúsítottat őrizetbe vették, az ügyben büntetőeljárás indult. A nyomozás folyamatban van.
Forrás: Facebook/Kárpátaljai Megyei Rendőrség