Október 30-án, pénteken és október 31-én, szombaton tervszerű rágcsálóirtást végeznek Ungváron – közölték a helyi hatóságok.

A munkálatok a közterületeket, köztük a parkokat és az Ung folyó menti rézsűket is érintik.

A lakosságot arra kérik, hogy a gyermekeket ne hagyják felügyelet nélkül, a háziállatokra pedig fokozottan ügyeljenek, különösen a parkokban és a folyó közelében tett séták során.

A rágcsálóirtás idején fontos, hogy a lakosok betartsák az elővigyázatossági intézkedéseket, és gondoskodjanak gyermekeik, valamint háziállataik biztonságáról.

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