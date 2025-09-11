Kitüntették a bustyaházai iskolai támadást megakadályozó rendőröket

Elismerésben részesültek azok a kárpátaljai rendőrök, akiknek gyors és összehangolt munkájának köszönhetően sikerült megelőzni egy iskolai terrortámadást a Técsői járásban – közölte Miroszlav Bileckij kormányzó.

A megyei tanács elnökével, Roman Szarajjal közösen mondtak köszönetet a hivatali vezetők három rendőrtisztnek: Andrij Brilnek, Andrij Szvitlinecnek és Vaszil Cserbannak.

Az ügy előzménye, hogy múlt héten egy 15 éves diák közösségi oldalon jelentette be, hidegfegyverrel támadást tervez egy bustyaházai iskolában. A fiú élő közvetítést is indított, miközben útnak indult a tanintézmény felé.

A brit biztonsági szolgálatok értesítették az ukrán kollégákat a készülő bűncselekményről. A „Biztonságos Kárpátalja” rendszernek és a helyi rendőrség gyors beavatkozásának köszönhetően a fiatalt még az iskola bejáratánál, fegyverrel a hátizsákjában sikerült elfogni.

Bileckij kormányzó kiemelte, hogy az eset jól mutatja a nemzetközi együttműködés és a régió biztonsági kezdeményezéseinek fontosságát.

Kárpátalja.ma