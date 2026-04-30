Rendőrségi üldözés Alsóvereckénél

Fegyvert alkalmaztak a rendőrök egy tehergépkocsi megállítására Kárpátalján, miután a jármű vezetője nem tett eleget a hatóságok felszólításának, és menekülni próbált – közölte a rendőrség sajtószolgálata.

Az eset április 29-én történt az Alsóvereckénél működő állandó ellenőrzőponton. A járőrök egy teherautót állítottak meg ellenőrzés céljából.

A sofőr a rendőrök tájékoztatása szerint agresszívan viselkedett, és megtagadta az okmányok bemutatását. Ezt követően megrongált egy parkoló szolgálati járművet, majd megkísérelte elütni az intézkedő rendőröket, és elhajtott a helyszínről.

A hatóságok üldözőbe vették a járművet. A menekülés során a sofőr több alkalommal is veszélyes közlekedési helyzeteket idézett elő.

A rendőrök a jármű megállítása érdekében szolgálati fegyverüket használták: több lövést adtak le a kamion kerekeire, aminek következtében sikerült kényszermegállításra bírni a járművet.

A sofőrt a helyszínen őrizetbe vették. A rendőrség közlése szerint egy 30 éves, Vinnicja megyei férfiról van szó.

Az ügyben eljárás indult.

