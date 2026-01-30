Bombariadó: több mint 2 000 bejelentést rögzítettek Ukrajnában

Az Ukrán Nemzeti Rendőrség tömeges bombafenyegetésekről számolt be január 30-án. A tájékoztatás szerint reggel az állami szervek, önkormányzatok, oktatási intézmények, vállalatok, bankok, szórakozóhelyek és egyéb létesítmények e-mail-címeire érkeztek a figyelmeztetések.

Mint írták, eddog országszerte több mint 2000 ilyen jellegű bejelentés érkezett. Az érintett régiók között szerepel többek között Kárpátalja, valamint Vinnicja, Voliny, Dnyipropetrovszk, Donyeck, Zaporizzsja, Ivano-Frankivszk, Kijev megye és Kijev városa, Lemberg, Mikolajiv, Odessza, Poltava, Rivne, Szumi, Ternopil, Harkiv, Hmelnickij, Cserkaszi, Csernivci és Csernyihiv megye is.

A hatóságok eddig a bejelentések mintegy 30 százalékát ellenőrizték, ezekben az esetekben a bombafenyegetések hamisnak bizonyultak. A többi objektum átvizsgálása jelenleg is folyamatban van.

Kárpátalja.ma

Kapcsolódó: