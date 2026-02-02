Rengeteg szemét és uszadékfa érkezett a Tiszán Kárpátalja felől

Jelentős mennyiségű szemét és uszadékfa úszott a megáradt Tiszán kedden délután a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Balsa térségében. A folyón érkező hulladékról megrázó videót tett közzé a Met Figyelő.

A felvételeken jól látható, hogy a Tisza felszínét műanyag palackok, kommunális hulladék és faágak tömege borítja. A jelenség nem egyedi: áradások idején a folyó rendszeresen Kárpátalja felől sodorja Magyarországra a felhalmozódott hulladékot.

Szakértők szerint a probléma gyökere a felső-tiszai vízgyűjtő területen, így elsősorban Kárpátalján keresendő, ahol több helyen még mindig megoldatlan a hulladék szakszerű kezelése, különösen a folyók és patakok mentén. A heves esőzések és áradások ilyenkor nagy mennyiségű, korábban lerakott szemetet mosnak a folyóba, amely végül a magyarországi szakaszokon bukkan fel.

Szemétkrízis Kárpátalján: miért vált a Tisza úszó szemétteleppé?

A Tisza szennyezettsége régóta visszatérő környezetvédelmi gond, amely nemcsak természeti károkat okoz, hanem komoly anyagi terhet is ró az alsóbb szakaszokon végzett védekezésre és hulladékeltávolításra. Magyarországon rendszeresen szerveznek takarítási akciókat, ám szakemberek hangsúlyozzák: tartós megoldás csak határon átnyúló együttműködéssel, a kárpátaljai hulladékgazdálkodás fejlesztésével érhető el.

A mostani eset ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy a Tisza nemzetközi folyó, amelynek védelme közös felelősség.

