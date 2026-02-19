Részleges útlezárás és vízhiány várható az Ivan Franko utcában

Javítási munkálatok miatt részlegesen lezárják Beregszászban az Ivan Franko utcát február 20-án, csütörtökön.

A Vodokanal Karpatviz tájékoztatása szerint kijevi idő szerint 7.00 órától.

A lezárás az út azon szakaszát érinti, amely a II. Ferenc Rákóczi Kárpátaljai Magyar Egyetem épületétől a Kossuth tér felé tart.

Ezzel egyidejűleg részleges vízellátás-korlátozásra is számítani kell az Ivan Franko utcában, az Olga Kobiljanszka utcával való kereszteződéstől a Kossuth térig terjedő szakaszon.

A Vodokanal arra kéri a gépjárművezetőket, hogy előre tervezzék meg útvonalukat, és vegyék figyelembe a korlátozásokat.

A vízellátás a munkák befejezése után áll vissza a megszokott rend szerint.

Kárpátalja.ma