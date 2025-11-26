Gránátrobbanás: meghalt egy 13 éves fiú és a mostohaapja
November 21-én este robbanás történt az Ivano-Frankivszk megyei Uhorniki faluban. A rendőrséghez az esti órákban érkezett bejelentés a detonációról.
A hatóságok tájékoztatása szerint a robbanószerkezet egy családi ház egyik szobájában lépett működésbe, amelynek következtében életét vesztette egy 13 éves fiú. A gyermek mostohaapja súlyos sérüléseket szenvedett, kórházba szállították, azonban néhány nappal később ő is meghalt.
A gránátot egy 24 éves férfi szerezte be illegálisan és tárolta regisztrált lakcímén.
A rendőrök a férfit őrizetbe vették. A bíróság előzetes letartóztatást rendelt el. Az ügyben büntetőeljárás indult.