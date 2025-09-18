Roberta Metsola: az Európai Parlament állandó képviseletet nyit Kijevben

Az Európai Parlament (EP) állandó képviseletet nyit Kijevben, hogy napi szintű együttműködést folytathasson Ukrajnával – jelentette be Roberta Metsola, az EP elnöke szerdán Kijevben, az ukrán parlamentben tartott beszédében.

Az ukrán képviselőkhöz szólva Metsola elmondta: azért látogatott el Kijevbe, hogy az EP „még szorosabbra fűzhesse együttműködését” Ukrajnával.

„Állandó képviseletet nyitunk itt, hogy jelen legyünk az országban, és nap mint nap közvetlenül önök mellett dolgozhassunk”

– jelentette ki az EP elnöke, hozzátéve, hogy „megígértük ezt önöknek, és most teljesítjük”.

„Ezzel azt üzenjük, hogy soha nem maradnak egyedül. Amikor eljön a béke, és helyre kell állítaniuk az országot, mi továbbra is önök mellett fogunk állni” – ígérte.

Az Európai Parlament elnökeinek értekezletén már 2023 novemberében megerősítette azt a szándékát, hogy állandó képviseletet nyit Ukrajnában, ezzel is elősegítve az ország európai integrációját és együttműködését – emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál.

Forrás: MTI