Rollerrel szenvedett balesetet egy 16 éves fiú a Rahói járásban
Súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba egy 16 éves fiút, miután leesett a rolleréről Felsőapsán (Verhnye Vogjane) – közölte a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán július 11-én.
Az előzetes információk szerint a fiatal elveszítette uralmát a roller felett, majd leesett. A helyszínre riasztott mentők nyílt sarokcsonttörést állapítottak meg nála.
Az elsősegélynyújtást követően a sérültet a Rahói Kórházba szállították további ellátásra. Az esetről a rendőrséget is értesítették.
A mentőszolgálat ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a rollerrel – különösen az elektromos rollerrel – történő közlekedés során még egy kisebbnek tűnő esés is súlyos sérüléseket okozhat. A szakemberek a bukósisak használatát, a biztonságos sebesség megválasztását és a körültekintő közlekedést javasolják a balesetek megelőzése érdekében.
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