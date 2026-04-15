Tűz pusztított Ungvár Sahta negyedében

Tűzeset történt éjszaka Ungvár Sahta lakónegyedében április 15-re virradóra. Erről Vitalij Glagola újságíró számolt be.

A lángok egy lakóházban csaptak fel a Szerhij Paradzsanov utcában. A tűz keletkezését hajnali egy óra körül észlelték.

A helyszínre 16 tűzoltó és 5 jármű érkezett, akik többórás munkával fékezték meg a lángokat. A mintegy 200 négyzetméteren pusztító tüzet végül öt óra elteltével sikerült teljesen eloltani.

A tűz keletkezésének okát jelenleg is vizsgálják.

