IV. Családi Nap Sárosorosziban

Szeptember 5-én a Sárosoroszi Római Katolikus Plébánia udvara adott otthont a Sárosoroszi Római Katolikus Egyházközség immár negyedik alkalommal megrendezett családi napjának. A kellemes időben gyermekek, fiatalok és felnőttek egyaránt tartalmas és vidám délutánt tölthettek el, amely változatos programokkal, kulturális műsorral és finom ételekkel várta a résztvevőket.

A rendezvény közös imádsággal kezdődött, majd Rácz István atya köszöntötte a jelenlévőket, és megnyitotta az ünnepi délutánt. A kulturális műsorban elsőként a Gáti Georgina által vezetett Tehetséggondozó Műhely növendékei mutatták be tudásukat. Ezt követően a Mihók Erika vezette Kökörcsin Színjátszócsoport előadása következett, amely számos vidám percet szerzett a közönségnek.

A délután egyik legnépszerűbb programja a buborékfoci volt. A különleges játékba gyermekek és felnőttek egyaránt bekapcsolódtak, így hamar nevetéstől és jókedvtől lett hangos a plébánia udvara.

A vendéglátásról ezúttal is a helyi asszonyok és férfiak gondoskodtak, akik ügyes kezeik munkájával készítették el a finomságokat. A bográcsos, a frissen sült kürtőskalács és fánk minden korosztály körében nagy sikert aratott. A közös étkezés mellett jutott idő kötetlen beszélgetésekre, találkozásokra és a kellemes délután élvezetére is.

A családi nap különlegességét az adta, hogy a különböző korosztályok mind megtalálhatták a számukra érdekes programot. A gyermekeket a játék és a mozgás, a fiatalokat a fellépési lehetőség, a felnőtteket pedig a műsorok, a finom ételek és a beszélgetések ragadták ki a hétköznapokból.

Az alkalom egyben szépen példázta azt is, hogy a plébánia nemcsak a liturgikus élet fontos helyszíne, hanem olyan tér is, ahol a családok és a hívek kötetlenebb formában találkozhatnak egymással. A szervezőknek köszönhetően

a hit, a kultúra, a játék és a hagyományos vendéglátás egyaránt helyet kapott ezen a délutánon.

A rendezvény megvalósításáért köszönet illeti mindazokat, akik munkájukkal, fellépésükkel, főzéssel vagy más módon hozzájárultak a sikeréhez. A IV. Családi Nap a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.

A szeptemberi délután sok mosollyal, jókedvvel és kellemes emlékkel zárult, méltó folytatásaként annak a hagyománynak, amely immár negyedik éve kínál tartalmas kikapcsolódást a sárosoroszi családok számára.

Hiába Krisztina

Kárpátalja.ma

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