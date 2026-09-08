Megkezdődtek az edzések a 21 GENIUS Kézilabda Tehetségpontban

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel és a Magyar Kézilabda Szövetség Sportakadémiai Központjával együttműködve a Magyar Kormány, Magyar Kézilabda Szövetség, támogatásával a 2026–2027-es tanévben folytatja tehetséggondozó munkáját a Kézilabda Tehetségpontokban, melynek célja a kézilabdasport népszerűsítése Kárpátalja iskoláiban, az ifjú tehetséges kézilabdázók felkutatása, versenylehetőség biztosítása.

2026 szeptemberétől 21 „GENIUS” Kézilabda Tehetségpontban 26 szakember bevonásával valósul meg a tehetséggondozó munka.

A Tehetségpontokba 2026. április 28. – augusztus 10. között lehetett jelentkezni. Ez idő alatt 836 tanuló nyújtotta be jelentkezését.

Jelentkezettek tehetségpontonként a 2026/2027. tanévre

S.sz. Kézilabda Tehetségpont neve Tanulók száma Edzők száma 1. Beregszászi 1. sz. Kézilabda Tehetségpont (Horváth Anna Gimnázium), (U8-9) 11 1 2. Beregszászi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont (Kossuth Lajos Líceum), (U10-U11, U12-13, U14) 49 2 3. Beregszászi 3. sz. Kézilabda Tehetségpont (II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézete), (U15,U16, U17+) 14 2 4. Beregszászi 4. sz. Kézilabda Tehetségpont (Zrínyi Ilona Líceum) 24 1 5. Csepei Kézilabda Tehetségpont 51 1 6. Feketeardói Kézilabda Tehetségpont 84 1 7. Huszti Kézilabda Tehetségpont 96 4 8. Kereknyei Kézilabda Tehetségpont 21 1 9. Kisdobronyi Kézilabda Tehetségpont 45 1 10. Kisgejőci Kézilabda Tehetségpont 29 1 11. Nagyberegi 1. sz. Kézilabda Tehetségpont 14 1 12. Nagyberegi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont 37 1 13. Nagydobronyi Kézilabda Tehetségpont 30 1 14. Nagyszőlősi Kézilabda Tehetségpont 24 1 15. Nevetlenfalui Kézilabda Tehetségpont 48 1 16. Péterfalvi Kézilabda Tehetségpont 21 1 17. Sislóci Kézilabda Tehetségpont 27 1 18. Técsői Kézilabda Tehetségpont 60 1 19. Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont 70 2 20. Ungvári Kézilabda Tehetségpont 41 2 21. Viski Kézilabda Tehetségpont 40 1 Összesen 836 26

Az ifjú sportolni vágyók összesen 39 tanintézményéből lettek beiskolázva:

S.sz. Iskola neve: Jelentkezettek száma 1. Beregszászi „Platán” Líceum 3 2. Beregszászi Bethlen Gábor Líceum 10 3. Beregszászi Esze Tamás Gimnázium 1 4. Beregszászi F. Potusnyák Líceum 23 5. Beregszászi Horváth Anna Gimnázium 7 6. Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 10 7. Beregszászi T. H. Sevcsenko Líceum 6 8. Beregszászi Zrínyi Ilona Líceum 24 9. Csepei Oktatási Nevelési Központ 51 10. Dragovói Líceum 12 11. Feketeardói Középiskola 84 12. Huszti 2. sz. I-III fokozatú Középiskola 70 13. II. RFKME Felsőfokú Szakképzési Intézete 5 14. Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum 2 15. Kárpátaljai Magyar Líceum 3 16. Kereknyei Líceum 21 17. Kisdobronyi Líceum 45 18. Kisgejőci Egry Ferenc Líceum 29 19. Lipcsei Líceum 14 20. Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola 17 21. Nagyberegi Református Líceum 39 22. Nagydobronyi Líceum 27 23. Nagydobronyi Református Líceum 3 24. Nagyszőlősi 3. Sz. Perényi Zsigmond Középiskola 16 25. Nagyszőlősi 4. sz. Középiskola 1 26. Nagyszőlősi 8. sz. Középiskola 4 27. Nevetlenfalui Középiskola 48 28. Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum 22 29. Sislóci Dobó István Líceum 27 30. Tarpai Esze Tamás Általános Iskola 1 31. Técsői Hollósy Simon Magyar Tannyelvű Líceum 58 32. Técsői Magyar Tannyelvű Bentlakásos Líceum 2 33. Tiszabökényi Gimnázium 69 34. Tiszakeresztúri Gimnázium 1 35. Ungvári Dayka Gábor Líceum 24 36. Ungvári Drugeth Gimnázium 14 37. Ungvári Tudományos Líceum 1 38. Ungvári Vaszil Sztepanovics Hrendzsa-Donszkij Líceum 2 39. Viski Kölcsey Ferenc Líceum 40 Összesen 836

Összesen 59 csoport lett kialakítva.

Korosztály Csoport száma Fő U8-9 (3-4. osztály) 4 49 U10-11 (5-6. osztály) 12 167 U12-13 (7-8. osztály) 10 134 U14 (9. oszály) 3 45 U15 (10. oszály) 4 58 Vegyes korosztályú csoportok 26 383 Összesen 59 836

Csoportok részletes bontása Tehetségpontonként

S.sz. Kézilabda Tehetségpont neve Vállalt csoport száma Korosztály Csoport típusa Létszám 1. Beregszászi 1. sz. 1 U10-11 (5-6. osztály) lány 15 2. Beregszászi 2. sz. 1 U14 (9. osztály) lány 20 1 U10-11 (5-6. osztály) fiú 13 1 U14 (9. osztály) fiú 12 3. Beregszászi 3. sz. 1 U15-16-17+(10-11. osztály, Szakgimnázium) lány 14 4. Beregszászi 4. sz. 1 U12-13(7-8. osztály) + U14 (9. osztály) lány 12 1 U12-13(7-8. osztály) + U14 (9. osztály) fiú 12 7 98 5. Csepei 1 U8-9(3-4. osztály) fiú 13 1 U10-11(5-6. osztály) fiú 13 1 U12-13(7-8. osztály) fiú 12 1 U14 (9. osztály) fiú 13 4 51 6. Feketeardói 1 U10-11(5-6. osztály) fiú 15 1 U12-13(7-8. osztály) fiú 15 1 U14(9. osztály) + U15(10. osztály) lány 23 1 U15-16(10-11. osztály) fiú 31 4 84 7. Huszti 3 U10-11(5-6. osztály) lány 12 14 15 1 U10-11(5-6. osztály) fiú 13 1 U12-13(7-8. osztály) fiú 11 1 U15(10. osztály) fiú 15 1 U15(10. osztály) lány 16 7 96 8. Kereknyei 1 U8-9(3-4. osztály) fiú 11 1 U12-13(7-8. osztály) fiú 10 2 21 9. Kisdobronyi 1 U12-13(7-8. osztály) fiú 10 1 U12-13(7-8. osztály) lány 11 1 U14(9. osztály) + U15(10. osztály) + U16(11. osztály) fiú 12 1 U14(9. osztály) + U15(10. osztály) + U16(11. osztály) lány 12 4 45 10. Kisgejőci 1 U8-9(3-4. osztály) + U10-11(5-6. osztály) + U12-13(7-8. osztály) + U14(9. osztály) fiú 19 1 U8-9(3-4. osztály) + U10-11(5-6. osztály) + U12-13(7-8. osztály) + U14(9. osztály) + U15(10. osztály) lány 10 2 29 11. Nagyberegi 1. sz. 1 U8-9(3-4. osztály) + U10-11(5-6. osztály) + U12-13(7-8. osztály) + U14(9. osztály) + U15(10. osztály)+U16(11. osztály) 0lány 14 12. Nagyberegi 2. sz. 1 U10-11(5-6. osztály) + U12-13(7-8. osztály) + U14(9. osztály) + U15(10. osztály) lány 18 1 U10-11(5-6. osztály) + U12-13(7-8. osztály) + U14(9. osztály) fiú 19 3 51 13. Nagydobronyi 1 U10-11(5-6. osztály) + U12-13(7-8. osztály) + U14(9. osztály) fiú 15 1 U12-13(7-8. osztály) lány 15 2 30 14. Nagyszőlősi 1 U10-11(5-6. osztály) + U12-13(7-8. osztály) fiú 13 1 U10-11(5-6. osztály) + U12-13(7-8. osztály) lány 11 2 24 15. Nevetlenfalui 1 U10-11(5-6. osztály) fiú 14 1 U12-13(7-8. osztály) fiú 19 1 U15(10. osztály) fiú 15 3 48 16. Péterfalvai 1 U12-13(7-8. osztály) + U14 (9. osztály) lány 10 1 U10-11(5-6. osztály) + U12-13(7-8. osztály) + U14 (9. osztály) fiú 11 2 21 17. Sislóci 1 U12-13(7-8. osztály) fiú 13 1 U15-16(10-11. osztály) fiú 14 2 27 18. Técsői 1 U8-9(3-4. osztály) lány 15 1 U10-11(5-6. osztály) lány 15 1 U12-13(7-8. osztály) lány 18 1 U15(10. osztály) fiú 12 4 60 19. Tiszabökényi 1 U8-9(3-4. osztály) fiú 10 1 U8-9(3-4. osztály) + U10-11(5-6. osztály) lány 14 1 U10-11(5-6. osztály) fiú 14 1 U12-13(7-8. osztály) + U14 (9. osztály) fiú 18 1 U12-13(7-8. osztály) + U14 (9. osztály) lány 14 5 70 20. Ungvári 1 U8-9(3-4. osztály) + U10-11(5-6. osztály) fiú 11 1 U10-11(5-6. osztály) fiú 14 1 U8-9(3-4. osztály) + U10-11(5-6. osztály) + U12-13(7-8. osztály) + U14(9. osztály) lány 16 3 41 21. Viski 1 U10-11(5-6. osztály) + U12-13(7-8. osztály) lány 11 1 U12-13(7-8. osztály) + U14 (9. osztály) fiú 15 1 U12-13(7-8. osztály) + U14 (9. osztály) lány 14 3 40 Összesen: 59 836

Összesen 357 lány és 479 fiúgyermek vesz részt a tehetséggondozó programban.

Fiú- és lánycsoportok aránya:

21 Genius Tehetségpontban tanuló lányok és fiúk korcsoport szerinti bontása Korcsoportok: Fiú Lány Összesen U8-9 (3-4. osztály) 44 34 78 U10-11 (5-6. osztály) 109 98 207 U12-13 (7-8. osztály) 179 114 293 U14 (9. osztály) 55 58 113 U15 (10. osztály) 72 47 119 U16 (11. osztály) 20 5 25 U17+ (Szakgimnázium) 0 1 1 Összesen: 479 357 836

A jelentkezettek között vannak, akik már ötödik éve vesznek részt az edzéseken.

Hányadik alkalommal jelentkezett a programba Fő 1 335 2 196 3 152 4 83 5 70 Összesen 836

Jelentkezettek a Tehetségpontokban évfolyamonként S.sz. Tehetségpont megnevezése Hányadik alkalommal jelentkezik a tehetséggondozó programba? Összesen 1 2 3 4 5 1. Beregszászi 1. sz. Kézilabda Tehetségpont (Horváth Anna Gimnázium), (U8-9) 5 5 1 0 0 11 2. Beregszászi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont (Kossuth Lajos Líceum), (U10-U11, U12-13, U14) 26 2 19 1 1 49 3. Beregszászi 3. sz. Kézilabda Tehetségpont (II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézete), (U15,U16, U17+) 11 0 1 0 2 14 4. Beregszászi 4. sz. Kézilabda Tehetségpont (Zrínyi Ilona Líceum) 24 0 0 0 0 24 5. Csepei Kézilabda Tehetségpont 10 26 15 0 0 51 6. Feketeardói Kézilabda Tehetségpont 31 13 0 16 24 84 7. Huszti Kézilabda Tehetségpont 55 9 32 0 0 96 8. Kereknyei Kézilabda Tehetségpont 12 9 0 0 0 21 9. Kisdobronyi Kézilabda Tehetségpont 12 19 5 9 0 45 10. Kisgejőci Kézilabda Tehetségpont 4 8 2 3 12 29 11. Nagyberegi 1.sz. Kézilabda Tehetségpont 4 2 7 1 0 14 12. Nagyberegi 2.sz. Kézilabda Tehetségpont 27 6 3 0 1 37 13. Nagydobronyi Kézilabda Tehetségpont 13 4 7 6 0 30 14. Nagyszőlősi Kézilabda Tehetségpont 4 5 8 7 0 24 15. Nevetlenfalui Kézilabda Tehetségpont 26 10 1 2 9 48 16. Péterfalvi Kézilabda Tehetségpont 7 14 0 0 0 21 17. Sislóci Kézilabda Tehetségpont 7 11 9 0 0 27 18. Técsői Kézilabda Tehetségpont 11 13 23 13 0 60 19. Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont 8 9 16 17 20 70 20. Ungvári Kézilabda Tehetségpont 23 18 0 0 0 41 21. Viski Kézilabda Tehetségpont 15 13 3 8 1 40 Összesen 335 196 152 83 70 836

A Kézilabda Tehetségpontok csoportszáma az alábbiak szerint alakult 2022-től:

S.sz Tehetségpont neve 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 1. Aknaszalatinai Kézilabda Tehetségpont 0 0 1 1 0 2. Bátyúi Kézilabda Tehetségpont 1 0 0 0 0 3. Benei Kézilabda Tehetségpont 1 1 1 0 0 4. Beregszászi 1. sz. Kézilabda Tehetségpont 2 1 1 1 1 5. Beregszászi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont 1 2 4 3 3 6. Beregszászi 3. sz. Kézilabda Tehetségpont 0 1 2 1 1 7. Beregszászi 4. sz. Kézilabda Tehetségpont 0 0 0 0 2 8. Csepei Kézilabda Tehetségpont 4 4 4 4 4 9. Feketeardói Kézilabda Tehetségpont 4 4 4 4 4 10. Huszti Kézilabda Tehetségpont 0 0 4 8 7 11. Gáti Kézilabda Tehetségpont 3 0 1 0 0 12. Jánosi Kézilabda Tehetségpont 0 0 0 0 0 13. Kaszonyi Kézilabda Tehetségpont 4 0 0 0 0 14. Kereknyei Kézilabda Tehetségpont 0 0 0 1 2 15. Kisdobronyi Kézilabda Tehetségpont 0 2 4 2 4 16. Kisgejőci Kézilabda Tehetségpont 4 2 2 2 2 17. Nagyberegi 1.sz. Kézilabda Tehetségpont 3 2 3 1 1 18. Nagyberegi 2.sz. Kézilabda Tehetségpont 0 0 0 0 2 19. Nagydobronyi Kézilabda Tehetségpont 2 2 3 1 2 20. Nagyszőlősi Kézilabda Tehetségpont 0 2 3 3 2 21. Nevetlenfalui Kézilabda Tehetségpont 2 3 5 2 3 22. Péterfalvai Kézilabda Tehetségpont 0 0 0 3 2 23. Técsői Kézilabda Tehetségpont 3 8 5 4 4 24. Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont 4 4 4 4 5 25. Sislóci Kézilabda Tehetségpont 0 2 2 2 2 26. Vári Kézilabda Tehetségpont 1 1 1 0 0 27. Viski Kézilabda Tehetségpont 0 4 4 1 3 28. Ungvári Kézilabda Tehetségpont 0 0 0 4 3 Összesen 39 45 58 52 59

Az elmúlt években folyamatosan nőtt a kézilabdaedzések iránti érdeklődés, amelyet a jelentkezők számának évről évre tapasztalható növekedése is jól szemléltet.

S.sz. Tanév Tanulók száma Csoportok száma 1. 2022/2023 861 39 2. 2023/2024 636 45 3. 2024/2025 587 58 4. 2025/2026 808 52 5. 2026/2027 836 59

Eredményes, sikerekben gazdag tanévet kívánunk!

Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója

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