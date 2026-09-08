Megkezdődtek az edzések a 21 GENIUS Kézilabda Tehetségpontban
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel és a Magyar Kézilabda Szövetség Sportakadémiai Központjával együttműködve a Magyar Kormány, Magyar Kézilabda Szövetség, támogatásával a 2026–2027-es tanévben folytatja tehetséggondozó munkáját a Kézilabda Tehetségpontokban, melynek célja a kézilabdasport népszerűsítése Kárpátalja iskoláiban, az ifjú tehetséges kézilabdázók felkutatása, versenylehetőség biztosítása.
2026 szeptemberétől 21 „GENIUS” Kézilabda Tehetségpontban 26 szakember bevonásával valósul meg a tehetséggondozó munka.
A Tehetségpontokba 2026. április 28. – augusztus 10. között lehetett jelentkezni. Ez idő alatt 836 tanuló nyújtotta be jelentkezését.
Jelentkezettek tehetségpontonként a 2026/2027. tanévre
|S.sz.
|Kézilabda Tehetségpont neve
|Tanulók száma
|Edzők száma
|1.
|Beregszászi 1. sz. Kézilabda Tehetségpont (Horváth Anna Gimnázium), (U8-9)
|11
|1
|2.
|Beregszászi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont (Kossuth Lajos Líceum), (U10-U11, U12-13, U14)
|49
|2
|3.
|Beregszászi 3. sz. Kézilabda Tehetségpont (II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézete), (U15,U16, U17+)
|14
|2
|4.
|Beregszászi 4. sz. Kézilabda Tehetségpont (Zrínyi Ilona Líceum)
|24
|1
|5.
|Csepei Kézilabda Tehetségpont
|51
|1
|6.
|Feketeardói Kézilabda Tehetségpont
|84
|1
|7.
|Huszti Kézilabda Tehetségpont
|96
|4
|8.
|Kereknyei Kézilabda Tehetségpont
|21
|1
|9.
|Kisdobronyi Kézilabda Tehetségpont
|45
|1
|10.
|Kisgejőci Kézilabda Tehetségpont
|29
|1
|11.
|Nagyberegi 1. sz. Kézilabda Tehetségpont
|14
|1
|12.
|Nagyberegi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont
|37
|1
|13.
|Nagydobronyi Kézilabda Tehetségpont
|30
|1
|14.
|Nagyszőlősi Kézilabda Tehetségpont
|24
|1
|15.
|Nevetlenfalui Kézilabda Tehetségpont
|48
|1
|16.
|Péterfalvi Kézilabda Tehetségpont
|21
|1
|17.
|Sislóci Kézilabda Tehetségpont
|27
|1
|18.
|Técsői Kézilabda Tehetségpont
|60
|1
|19.
|Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont
|70
|2
|20.
|Ungvári Kézilabda Tehetségpont
|41
|2
|21.
|Viski Kézilabda Tehetségpont
|40
|1
|Összesen
|836
|26
Az ifjú sportolni vágyók összesen 39 tanintézményéből lettek beiskolázva:
|S.sz.
|Iskola neve:
|Jelentkezettek száma
|1.
|Beregszászi „Platán” Líceum
|3
|2.
|Beregszászi Bethlen Gábor Líceum
|10
|3.
|Beregszászi Esze Tamás Gimnázium
|1
|4.
|Beregszászi F. Potusnyák Líceum
|23
|5.
|Beregszászi Horváth Anna Gimnázium
|7
|6.
|Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
|10
|7.
|Beregszászi T. H. Sevcsenko Líceum
|6
|8.
|Beregszászi Zrínyi Ilona Líceum
|24
|9.
|Csepei Oktatási Nevelési Központ
|51
|10.
|Dragovói Líceum
|12
|11.
|Feketeardói Középiskola
|84
|12.
|Huszti 2. sz. I-III fokozatú Középiskola
|70
|13.
|II. RFKME Felsőfokú Szakképzési Intézete
|5
|14.
|Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum
|2
|15.
|Kárpátaljai Magyar Líceum
|3
|16.
|Kereknyei Líceum
|21
|17.
|Kisdobronyi Líceum
|45
|18.
|Kisgejőci Egry Ferenc Líceum
|29
|19.
|Lipcsei Líceum
|14
|20.
|Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola
|17
|21.
|Nagyberegi Református Líceum
|39
|22.
|Nagydobronyi Líceum
|27
|23.
|Nagydobronyi Református Líceum
|3
|24.
|Nagyszőlősi 3. Sz. Perényi Zsigmond Középiskola
|16
|25.
|Nagyszőlősi 4. sz. Középiskola
|1
|26.
|Nagyszőlősi 8. sz. Középiskola
|4
|27.
|Nevetlenfalui Középiskola
|48
|28.
|Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum
|22
|29.
|Sislóci Dobó István Líceum
|27
|30.
|Tarpai Esze Tamás Általános Iskola
|1
|31.
|Técsői Hollósy Simon Magyar Tannyelvű Líceum
|58
|32.
|Técsői Magyar Tannyelvű Bentlakásos Líceum
|2
|33.
|Tiszabökényi Gimnázium
|69
|34.
|Tiszakeresztúri Gimnázium
|1
|35.
|Ungvári Dayka Gábor Líceum
|24
|36.
|Ungvári Drugeth Gimnázium
|14
|37.
|Ungvári Tudományos Líceum
|1
|38.
|Ungvári Vaszil Sztepanovics Hrendzsa-Donszkij Líceum
|2
|39.
|Viski Kölcsey Ferenc Líceum
|40
|Összesen
|836
Összesen 59 csoport lett kialakítva.
|Korosztály
|Csoport száma
|Fő
|U8-9 (3-4. osztály)
|4
|49
|U10-11 (5-6. osztály)
|12
|167
|U12-13 (7-8. osztály)
|10
|134
|U14 (9. oszály)
|3
|45
|U15 (10. oszály)
|4
|58
|Vegyes korosztályú csoportok
|26
|383
|Összesen
|59
|836
Csoportok részletes bontása Tehetségpontonként
|S.sz.
|Kézilabda Tehetségpont neve
|Vállalt csoport száma
|Korosztály
|Csoport típusa
|Létszám
|1.
|Beregszászi 1. sz.
|1
|U10-11 (5-6. osztály)
|lány
|15
|2.
|Beregszászi 2. sz.
|1
|U14 (9. osztály)
|lány
|20
|1
|U10-11 (5-6. osztály)
|fiú
|13
|1
|U14 (9. osztály)
|fiú
|12
|3.
|Beregszászi 3. sz.
|1
|U15-16-17+(10-11. osztály, Szakgimnázium)
|lány
|14
|4.
|Beregszászi 4. sz.
|1
|U12-13(7-8. osztály) + U14 (9. osztály)
|lány
|12
|1
|U12-13(7-8. osztály) + U14 (9. osztály)
|fiú
|12
|7
|98
|5.
|Csepei
|1
|U8-9(3-4. osztály)
|fiú
|13
|1
|U10-11(5-6. osztály)
|fiú
|13
|1
|U12-13(7-8. osztály)
|fiú
|12
|1
|U14 (9. osztály)
|fiú
|13
|4
|51
|6.
|Feketeardói
|1
|U10-11(5-6. osztály)
|fiú
|15
|1
|U12-13(7-8. osztály)
|fiú
|15
|1
|U14(9. osztály) + U15(10. osztály)
|lány
|23
|1
|U15-16(10-11. osztály)
|fiú
|31
|4
|84
|7.
|Huszti
|3
|U10-11(5-6. osztály)
|lány
|12
|14
|15
|1
|U10-11(5-6. osztály)
|fiú
|13
|1
|U12-13(7-8. osztály)
|fiú
|11
|1
|U15(10. osztály)
|fiú
|15
|1
|U15(10. osztály)
|lány
|16
|7
|96
|8.
|Kereknyei
|1
|U8-9(3-4. osztály)
|fiú
|11
|1
|U12-13(7-8. osztály)
|fiú
|10
|2
|21
|9.
|Kisdobronyi
|1
|U12-13(7-8. osztály)
|fiú
|10
|1
|U12-13(7-8. osztály)
|lány
|11
|1
|U14(9. osztály) + U15(10. osztály) + U16(11. osztály)
|fiú
|12
|1
|U14(9. osztály) + U15(10. osztály) + U16(11. osztály)
|lány
|12
|4
|45
|10.
|Kisgejőci
|1
|U8-9(3-4. osztály) + U10-11(5-6. osztály) + U12-13(7-8. osztály) + U14(9. osztály)
|fiú
|19
|1
|U8-9(3-4. osztály) + U10-11(5-6. osztály) + U12-13(7-8. osztály) + U14(9. osztály) + U15(10. osztály)
|lány
|10
|2
|29
|11.
|Nagyberegi 1. sz.
|1
|U8-9(3-4. osztály) + U10-11(5-6. osztály) + U12-13(7-8. osztály) + U14(9. osztály) + U15(10. osztály)+U16(11. osztály)
|0lány
|14
|12.
|Nagyberegi 2. sz.
|1
|U10-11(5-6. osztály) + U12-13(7-8. osztály) + U14(9. osztály) + U15(10. osztály)
|lány
|18
|1
|U10-11(5-6. osztály) + U12-13(7-8. osztály) + U14(9. osztály)
|fiú
|19
|3
|51
|13.
|Nagydobronyi
|1
|U10-11(5-6. osztály) + U12-13(7-8. osztály) + U14(9. osztály)
|fiú
|15
|1
|U12-13(7-8. osztály)
|lány
|15
|2
|30
|14.
|Nagyszőlősi
|1
|U10-11(5-6. osztály) + U12-13(7-8. osztály)
|fiú
|13
|1
|U10-11(5-6. osztály) + U12-13(7-8. osztály)
|lány
|11
|2
|24
|15.
|Nevetlenfalui
|1
|U10-11(5-6. osztály)
|fiú
|14
|1
|U12-13(7-8. osztály)
|fiú
|19
|1
|U15(10. osztály)
|fiú
|15
|3
|48
|16.
|Péterfalvai
|1
|U12-13(7-8. osztály) + U14 (9. osztály)
|lány
|10
|1
|U10-11(5-6. osztály) + U12-13(7-8. osztály) + U14 (9. osztály)
|fiú
|11
|2
|21
|17.
|Sislóci
|1
|U12-13(7-8. osztály)
|fiú
|13
|1
|U15-16(10-11. osztály)
|fiú
|14
|2
|27
|18.
|Técsői
|1
|U8-9(3-4. osztály)
|lány
|15
|1
|U10-11(5-6. osztály)
|lány
|15
|1
|U12-13(7-8. osztály)
|lány
|18
|1
|U15(10. osztály)
|fiú
|12
|4
|60
|19.
|Tiszabökényi
|1
|U8-9(3-4. osztály)
|fiú
|10
|1
|U8-9(3-4. osztály) + U10-11(5-6. osztály)
|lány
|14
|1
|U10-11(5-6. osztály)
|fiú
|14
|1
|U12-13(7-8. osztály) + U14 (9. osztály)
|fiú
|18
|1
|U12-13(7-8. osztály) + U14 (9. osztály)
|lány
|14
|5
|70
|20.
|Ungvári
|1
|U8-9(3-4. osztály) + U10-11(5-6. osztály)
|fiú
|11
|1
|U10-11(5-6. osztály)
|fiú
|14
|1
|U8-9(3-4. osztály) + U10-11(5-6. osztály) + U12-13(7-8. osztály) + U14(9. osztály)
|lány
|16
|3
|41
|21.
|Viski
|1
|U10-11(5-6. osztály) + U12-13(7-8. osztály)
|lány
|11
|1
|U12-13(7-8. osztály) + U14 (9. osztály)
|fiú
|15
|1
|U12-13(7-8. osztály) + U14 (9. osztály)
|lány
|14
|3
|40
|Összesen:
|59
|836
Összesen 357 lány és 479 fiúgyermek vesz részt a tehetséggondozó programban.
Fiú- és lánycsoportok aránya:
|21 Genius Tehetségpontban tanuló lányok és fiúk korcsoport szerinti bontása
|Korcsoportok:
|Fiú
|Lány
|Összesen
|U8-9 (3-4. osztály)
|44
|34
|78
|U10-11 (5-6. osztály)
|109
|98
|207
|U12-13 (7-8. osztály)
|179
|114
|293
|U14 (9. osztály)
|55
|58
|113
|U15 (10. osztály)
|72
|47
|119
|U16 (11. osztály)
|20
|5
|25
|U17+ (Szakgimnázium)
|0
|1
|1
|Összesen:
|479
|357
|836
A jelentkezettek között vannak, akik már ötödik éve vesznek részt az edzéseken.
|Hányadik alkalommal jelentkezett a programba
|Fő
|1
|335
|2
|196
|3
|152
|4
|83
|5
|70
|Összesen
|836
|Jelentkezettek a Tehetségpontokban évfolyamonként
|S.sz.
|Tehetségpont megnevezése
|Hányadik alkalommal jelentkezik a tehetséggondozó programba?
|Összesen
|1
|2
|3
|4
|5
|1.
|Beregszászi 1. sz. Kézilabda Tehetségpont (Horváth Anna Gimnázium), (U8-9)
|5
|5
|1
|0
|0
|11
|2.
|Beregszászi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont (Kossuth Lajos Líceum), (U10-U11, U12-13, U14)
|26
|2
|19
|1
|1
|49
|3.
|Beregszászi 3. sz. Kézilabda Tehetségpont (II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézete), (U15,U16, U17+)
|11
|0
|1
|0
|2
|14
|4.
|Beregszászi 4. sz. Kézilabda Tehetségpont (Zrínyi Ilona Líceum)
|24
|0
|0
|0
|0
|24
|5.
|Csepei Kézilabda Tehetségpont
|10
|26
|15
|0
|0
|51
|6.
|Feketeardói Kézilabda Tehetségpont
|31
|13
|0
|16
|24
|84
|7.
|Huszti Kézilabda Tehetségpont
|55
|9
|32
|0
|0
|96
|8.
|Kereknyei Kézilabda Tehetségpont
|12
|9
|0
|0
|0
|21
|9.
|Kisdobronyi Kézilabda Tehetségpont
|12
|19
|5
|9
|0
|45
|10.
|Kisgejőci Kézilabda Tehetségpont
|4
|8
|2
|3
|12
|29
|11.
|Nagyberegi 1.sz. Kézilabda Tehetségpont
|4
|2
|7
|1
|0
|14
|12.
|Nagyberegi 2.sz. Kézilabda Tehetségpont
|27
|6
|3
|0
|1
|37
|13.
|Nagydobronyi Kézilabda Tehetségpont
|13
|4
|7
|6
|0
|30
|14.
|Nagyszőlősi Kézilabda Tehetségpont
|4
|5
|8
|7
|0
|24
|15.
|Nevetlenfalui Kézilabda Tehetségpont
|26
|10
|1
|2
|9
|48
|16.
|Péterfalvi Kézilabda Tehetségpont
|7
|14
|0
|0
|0
|21
|17.
|Sislóci Kézilabda Tehetségpont
|7
|11
|9
|0
|0
|27
|18.
|Técsői Kézilabda Tehetségpont
|11
|13
|23
|13
|0
|60
|19.
|Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont
|8
|9
|16
|17
|20
|70
|20.
|Ungvári Kézilabda Tehetségpont
|23
|18
|0
|0
|0
|41
|21.
|Viski Kézilabda Tehetségpont
|15
|13
|3
|8
|1
|40
|Összesen
|335
|196
|152
|83
|70
|836
A Kézilabda Tehetségpontok csoportszáma az alábbiak szerint alakult 2022-től:
|S.sz
|Tehetségpont neve
|2022/2023
|2023/2024
|2024/2025
|2025/2026
|2026/2027
|1.
|Aknaszalatinai Kézilabda Tehetségpont
|0
|0
|1
|1
|0
|2.
|Bátyúi Kézilabda Tehetségpont
|1
|0
|0
|0
|0
|3.
|Benei Kézilabda Tehetségpont
|1
|1
|1
|0
|0
|4.
|Beregszászi 1. sz. Kézilabda Tehetségpont
|2
|1
|1
|1
|1
|5.
|Beregszászi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont
|1
|2
|4
|3
|3
|6.
|Beregszászi 3. sz. Kézilabda Tehetségpont
|0
|1
|2
|1
|1
|7.
|Beregszászi 4. sz. Kézilabda Tehetségpont
|0
|0
|0
|0
|2
|8.
|Csepei Kézilabda Tehetségpont
|4
|4
|4
|4
|4
|9.
|Feketeardói Kézilabda Tehetségpont
|4
|4
|4
|4
|4
|10.
|Huszti Kézilabda Tehetségpont
|0
|0
|4
|8
|7
|11.
|Gáti Kézilabda Tehetségpont
|3
|0
|1
|0
|0
|12.
|Jánosi Kézilabda Tehetségpont
|0
|0
|0
|0
|0
|13.
|Kaszonyi Kézilabda Tehetségpont
|4
|0
|0
|0
|0
|14.
|Kereknyei Kézilabda Tehetségpont
|0
|0
|0
|1
|2
|15.
|Kisdobronyi Kézilabda Tehetségpont
|0
|2
|4
|2
|4
|16.
|Kisgejőci Kézilabda Tehetségpont
|4
|2
|2
|2
|2
|17.
|Nagyberegi 1.sz. Kézilabda Tehetségpont
|3
|2
|3
|1
|1
|18.
|Nagyberegi 2.sz. Kézilabda Tehetségpont
|0
|0
|0
|0
|2
|19.
|Nagydobronyi Kézilabda Tehetségpont
|2
|2
|3
|1
|2
|20.
|Nagyszőlősi Kézilabda Tehetségpont
|0
|2
|3
|3
|2
|21.
|Nevetlenfalui Kézilabda Tehetségpont
|2
|3
|5
|2
|3
|22.
|Péterfalvai Kézilabda Tehetségpont
|0
|0
|0
|3
|2
|23.
|Técsői Kézilabda Tehetségpont
|3
|8
|5
|4
|4
|24.
|Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont
|4
|4
|4
|4
|5
|25.
|Sislóci Kézilabda Tehetségpont
|0
|2
|2
|2
|2
|26.
|Vári Kézilabda Tehetségpont
|1
|1
|1
|0
|0
|27.
|Viski Kézilabda Tehetségpont
|0
|4
|4
|1
|3
|28.
|Ungvári Kézilabda Tehetségpont
|0
|0
|0
|4
|3
|Összesen
|39
|45
|58
|52
|59
Az elmúlt években folyamatosan nőtt a kézilabdaedzések iránti érdeklődés, amelyet a jelentkezők számának évről évre tapasztalható növekedése is jól szemléltet.
|S.sz.
|Tanév
|Tanulók száma
|Csoportok száma
|1.
|2022/2023
|861
|39
|2.
|2023/2024
|636
|45
|3.
|2024/2025
|587
|58
|4.
|2025/2026
|808
|52
|5.
|2026/2027
|836
|59
Eredményes, sikerekben gazdag tanévet kívánunk!
Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója