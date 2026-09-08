Megkezdődtek az edzések a 21 GENIUS Kézilabda Tehetségpontban

Kárpátalja.ma Sport

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel és a Magyar Kézilabda Szövetség Sportakadémiai Központjával együttműködve a Magyar Kormány, Magyar Kézilabda Szövetség, támogatásával a 2026–2027-es tanévben folytatja tehetséggondozó munkáját a Kézilabda Tehetségpontokban, melynek célja a kézilabdasport népszerűsítése Kárpátalja iskoláiban, az ifjú tehetséges kézilabdázók felkutatása, versenylehetőség biztosítása.

2026 szeptemberétől 21 „GENIUS” Kézilabda Tehetségpontban 26 szakember bevonásával valósul meg a tehetséggondozó munka.

A Tehetségpontokba 2026. április 28. – augusztus 10. között lehetett jelentkezni. Ez idő alatt 836 tanuló nyújtotta be jelentkezését.

Jelentkezettek tehetségpontonként a 2026/2027. tanévre

S.sz.Kézilabda Tehetségpont neveTanulók számaEdzők száma
1.Beregszászi 1. sz. Kézilabda Tehetségpont (Horváth Anna Gimnázium), (U8-9)111
2.Beregszászi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont (Kossuth Lajos Líceum), (U10-U11, U12-13, U14)492
3.Beregszászi 3. sz. Kézilabda Tehetségpont (II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézete), (U15,U16, U17+)142
4.Beregszászi 4. sz. Kézilabda Tehetségpont (Zrínyi Ilona Líceum)241
5.Csepei Kézilabda Tehetségpont511
6.Feketeardói Kézilabda Tehetségpont841
7.Huszti Kézilabda Tehetségpont964
8.Kereknyei Kézilabda Tehetségpont211
9.Kisdobronyi Kézilabda Tehetségpont451
10.Kisgejőci Kézilabda Tehetségpont291
11.Nagyberegi 1. sz. Kézilabda Tehetségpont141
12.Nagyberegi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont371
13.Nagydobronyi Kézilabda Tehetségpont301
14.Nagyszőlősi Kézilabda Tehetségpont241
15.Nevetlenfalui Kézilabda Tehetségpont481
16.Péterfalvi Kézilabda Tehetségpont211
17.Sislóci Kézilabda Tehetségpont271
18.Técsői Kézilabda Tehetségpont601
19.Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont702
20.Ungvári Kézilabda Tehetségpont412
21.Viski Kézilabda Tehetségpont401
Összesen83626

Az ifjú sportolni vágyók összesen 39 tanintézményéből lettek beiskolázva:

S.sz.Iskola neve:Jelentkezettek száma
1.Beregszászi „Platán” Líceum3
2.Beregszászi Bethlen Gábor Líceum10
3.Beregszászi Esze Tamás Gimnázium1
4.Beregszászi F. Potusnyák Líceum23
5.Beregszászi Horváth Anna Gimnázium7
6.Beregszászi Kossuth Lajos Líceum10
7.Beregszászi T. H. Sevcsenko Líceum6
8.Beregszászi Zrínyi Ilona Líceum24
9.Csepei Oktatási Nevelési Központ51
10.Dragovói Líceum12
11.Feketeardói Középiskola84
12.Huszti 2. sz. I-III fokozatú Középiskola70
13.II. RFKME Felsőfokú Szakképzési Intézete5
14.Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum2
15.Kárpátaljai Magyar Líceum3
16.Kereknyei Líceum21
17.Kisdobronyi Líceum45
18.Kisgejőci Egry Ferenc Líceum29
19.Lipcsei Líceum14
20.Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola17
21.Nagyberegi Református Líceum39
22.Nagydobronyi Líceum27
23.Nagydobronyi Református Líceum3
24.Nagyszőlősi 3. Sz. Perényi Zsigmond Középiskola16
25.Nagyszőlősi 4. sz. Középiskola1
26.Nagyszőlősi 8. sz. Középiskola4
27.Nevetlenfalui Középiskola48
28.Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum22
29.Sislóci Dobó István Líceum27
30.Tarpai Esze Tamás Általános Iskola1
31.Técsői Hollósy Simon Magyar Tannyelvű Líceum58
32.Técsői Magyar Tannyelvű Bentlakásos Líceum2
33.Tiszabökényi Gimnázium69
34.Tiszakeresztúri Gimnázium1
35.Ungvári Dayka Gábor Líceum24
36.Ungvári Drugeth Gimnázium14
37.Ungvári Tudományos Líceum1
38.Ungvári Vaszil Sztepanovics Hrendzsa-Donszkij Líceum2
39.Viski Kölcsey Ferenc Líceum40
Összesen836

Összesen 59 csoport lett kialakítva.

KorosztályCsoport száma
U8-9 (3-4. osztály)449
U10-11 (5-6. osztály)12167
U12-13 (7-8. osztály)10134
U14 (9. oszály)345
U15 (10. oszály)458
Vegyes korosztályú csoportok26383
Összesen59836

Csoportok részletes bontása Tehetségpontonként

S.sz.Kézilabda Tehetségpont neveVállalt csoport számaKorosztályCsoport típusaLétszám
1.Beregszászi 1. sz.1U10-11 (5-6. osztály)lány15
2.Beregszászi 2. sz.1U14 (9. osztály)lány20
1U10-11 (5-6. osztály)fiú13
1U14 (9. osztály)fiú12
3.Beregszászi 3. sz.1U15-16-17+(10-11. osztály, Szakgimnázium)lány14
4.Beregszászi 4. sz.1U12-13(7-8. osztály) + U14 (9. osztály)lány12
1U12-13(7-8. osztály) + U14 (9. osztály)fiú12
7  98
5.Csepei1U8-9(3-4. osztály)fiú13
1U10-11(5-6. osztály)fiú13
1U12-13(7-8. osztály)fiú12
1U14 (9. osztály)fiú13
4 51
6.Feketeardói1U10-11(5-6. osztály)fiú15
1U12-13(7-8. osztály)fiú15
1U14(9. osztály) + U15(10. osztály)lány23
1U15-16(10-11. osztály)fiú31
4 84
7.Huszti3U10-11(5-6. osztály)lány12
14
15
1U10-11(5-6. osztály)fiú13
1U12-13(7-8. osztály)fiú11
1U15(10. osztály)fiú15
1U15(10. osztály)lány16
7  96
8.Kereknyei1U8-9(3-4. osztály)fiú11
1U12-13(7-8. osztály)fiú10
2  21
9.Kisdobronyi1U12-13(7-8. osztály)fiú10
1U12-13(7-8. osztály)lány11
1U14(9. osztály) + U15(10. osztály) + U16(11. osztály)fiú12
1U14(9. osztály) + U15(10. osztály) + U16(11. osztály)lány12
4 45
10.Kisgejőci1U8-9(3-4. osztály) + U10-11(5-6. osztály) + U12-13(7-8. osztály) + U14(9. osztály)fiú19
1U8-9(3-4. osztály) + U10-11(5-6. osztály) + U12-13(7-8. osztály) + U14(9. osztály) + U15(10. osztály)lány10
2 29
11.Nagyberegi 1. sz.1U8-9(3-4. osztály) + U10-11(5-6. osztály) + U12-13(7-8. osztály) + U14(9. osztály) + U15(10. osztály)+U16(11. osztály)0lány14
12.Nagyberegi 2. sz.1U10-11(5-6. osztály) + U12-13(7-8. osztály) + U14(9. osztály) + U15(10. osztály)lány18
1U10-11(5-6. osztály) + U12-13(7-8. osztály) + U14(9. osztály)fiú19
3 51
13.Nagydobronyi1U10-11(5-6. osztály) + U12-13(7-8. osztály) + U14(9. osztály)fiú15
1U12-13(7-8. osztály)lány15
2  30
14.Nagyszőlősi1U10-11(5-6. osztály) + U12-13(7-8. osztály)fiú13
1U10-11(5-6. osztály) + U12-13(7-8. osztály)lány11
2 24
15.Nevetlenfalui1U10-11(5-6. osztály)fiú14
1U12-13(7-8. osztály)fiú19
1U15(10. osztály)fiú15
3 48
16.Péterfalvai1U12-13(7-8. osztály) + U14 (9. osztály)lány10
1U10-11(5-6. osztály) + U12-13(7-8. osztály) + U14 (9. osztály)fiú11
2  21
17.Sislóci1U12-13(7-8. osztály)fiú13
1U15-16(10-11. osztály)fiú14
2  27
18.Técsői1U8-9(3-4. osztály)lány15
1U10-11(5-6. osztály)lány15
1U12-13(7-8. osztály)lány18
1U15(10. osztály)fiú12
4  60
19.Tiszabökényi1U8-9(3-4. osztály)fiú10
1U8-9(3-4. osztály) + U10-11(5-6. osztály)lány14
1U10-11(5-6. osztály)fiú14
1U12-13(7-8. osztály) + U14 (9. osztály)fiú18
1U12-13(7-8. osztály) + U14 (9. osztály)lány14
5  70
20.Ungvári1U8-9(3-4. osztály) + U10-11(5-6. osztály)fiú11
1U10-11(5-6. osztály)fiú14
1U8-9(3-4. osztály) + U10-11(5-6. osztály) + U12-13(7-8. osztály) + U14(9. osztály)lány16
3  41
21.Viski1U10-11(5-6. osztály) + U12-13(7-8. osztály)lány11
1U12-13(7-8. osztály) + U14 (9. osztály)fiú15
1U12-13(7-8. osztály) + U14 (9. osztály)lány14
3  40
 Összesen:59  836

Összesen 357 lány és 479 fiúgyermek vesz részt a tehetséggondozó programban.

Fiú- és lánycsoportok aránya:

21 Genius Tehetségpontban tanuló lányok és fiúk korcsoport szerinti bontása
Korcsoportok:FiúLányÖsszesen
U8-9 (3-4. osztály)443478
U10-11 (5-6. osztály)10998207
U12-13 (7-8. osztály)179114293
U14 (9. osztály)5558113
U15 (10. osztály)7247119
U16 (11. osztály)20525
U17+ (Szakgimnázium)011
Összesen:479357836

A jelentkezettek között vannak, akik már ötödik éve vesznek részt az edzéseken.

Hányadik alkalommal jelentkezett a programba
1335
2196
3152
483
570
Összesen836
Jelentkezettek a Tehetségpontokban évfolyamonként
S.sz.Tehetségpont megnevezéseHányadik alkalommal jelentkezik a tehetséggondozó programba?Összesen
12345
1.Beregszászi 1. sz. Kézilabda Tehetségpont (Horváth Anna Gimnázium), (U8-9)5510011
2.Beregszászi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont (Kossuth Lajos Líceum), (U10-U11, U12-13, U14)262191149
3.Beregszászi 3. sz. Kézilabda Tehetségpont (II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézete), (U15,U16, U17+)11010214
4.Beregszászi 4. sz. Kézilabda Tehetségpont (Zrínyi Ilona Líceum)24000024
5.Csepei Kézilabda Tehetségpont1026150051
6.Feketeardói Kézilabda Tehetségpont31130162484
7.Huszti Kézilabda Tehetségpont559320096
8.Kereknyei Kézilabda Tehetségpont12900021
9.Kisdobronyi Kézilabda Tehetségpont121959045
10.Kisgejőci Kézilabda Tehetségpont48231229
11.Nagyberegi 1.sz. Kézilabda Tehetségpont4271014
12.Nagyberegi 2.sz. Kézilabda Tehetségpont27630137
13.Nagydobronyi Kézilabda Tehetségpont13476030
14.Nagyszőlősi Kézilabda Tehetségpont4587024
15.Nevetlenfalui Kézilabda Tehetségpont261012948
16.Péterfalvi Kézilabda Tehetségpont71400021
17.Sislóci Kézilabda Tehetségpont71190027
18.Técsői Kézilabda Tehetségpont11132313060
19.Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont8916172070
20.Ungvári Kézilabda Tehetségpont231800041
21.Viski Kézilabda Tehetségpont151338140
Összesen3351961528370836

A Kézilabda Tehetségpontok csoportszáma az alábbiak szerint alakult 2022-től:

S.szTehetségpont neve2022/20232023/20242024/20252025/20262026/2027
 1.Aknaszalatinai Kézilabda Tehetségpont00110
 2.Bátyúi Kézilabda Tehetségpont10000
 3.Benei Kézilabda Tehetségpont11100
 4.Beregszászi 1. sz. Kézilabda Tehetségpont21111
 5.Beregszászi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont12433
 6.Beregszászi 3. sz. Kézilabda Tehetségpont01211
 7.Beregszászi 4. sz. Kézilabda Tehetségpont00002
 8.Csepei Kézilabda Tehetségpont44444
 9.Feketeardói Kézilabda Tehetségpont44444
 10.Huszti Kézilabda Tehetségpont00487
 11.Gáti Kézilabda Tehetségpont30100
 12.Jánosi Kézilabda Tehetségpont00000
 13.Kaszonyi Kézilabda Tehetségpont40000
 14.Kereknyei Kézilabda Tehetségpont00012
 15.Kisdobronyi Kézilabda Tehetségpont02424
 16.Kisgejőci Kézilabda Tehetségpont42222
 17.Nagyberegi 1.sz. Kézilabda Tehetségpont32311
 18.Nagyberegi 2.sz. Kézilabda Tehetségpont00002
 19.Nagydobronyi Kézilabda Tehetségpont22312
 20.Nagyszőlősi Kézilabda Tehetségpont02332
 21.Nevetlenfalui Kézilabda Tehetségpont23523
 22.Péterfalvai Kézilabda Tehetségpont00032
 23.Técsői Kézilabda Tehetségpont38544
 24.Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont44445
 25.Sislóci Kézilabda Tehetségpont02222
 26.Vári Kézilabda Tehetségpont11100
 27.Viski Kézilabda Tehetségpont04413
 28.Ungvári Kézilabda Tehetségpont00043
Összesen3945585259

Az elmúlt években folyamatosan nőtt a kézilabdaedzések iránti érdeklődés, amelyet a jelentkezők számának évről évre tapasztalható növekedése is jól szemléltet.

S.sz.TanévTanulók számaCsoportok száma
 1.2022/202386139
 2.2023/202463645
 3.2024/202558758
 4.2025/202680852
 5.2026/202783659

Eredményes, sikerekben gazdag tanévet kívánunk!

Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója

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