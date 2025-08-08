Sugárzásmérő állomást telepítettek a Kárpátokba

Sugárzásmérő állomást telepítettek a Pop Iván hegyi egykori Fehér Elefánt Obszervatórium Nemzetközi Tudományos Központ közelébe Ivano-Frankivszk megyében.

Erről a Vaszil Stefanik Nemzeti Egyetem számolt be.

Az egyetem szerint az állomás működése nyílt hozzáférést biztosít a Kárpátok hegyi ökoszisztémájának sugárzási hátterével kapcsolatos környezeti információkhoz, lehetővé teszi a környezeti monitorozást a nyílt tudomány elveivel összhangban, és oktatási lehetőségeket teremt a diákok és a fiatal kutatók számára a környezeti monitoring terén. Javítja továbbá a helyi hatóságok, a turisztikai vállalkozások és a régió lakosainak tájékoztatását a sugárzási háttér valós állapotáról.

Ez a projekt fontos lépés a nyílt, felelős és nemzetközileg integrált tudomány kiépítése felé Ukrajnában – tájékoztat az egyetem.

A csillagászati és meteorológiai obszervatórium Ukrajna legmagasabban fekvő építménye, 2028 m tengerszint feletti magasságban. 1938 és 1941 között működött. Az obszervatórium rekonstrukciója 2011-ben kezdődött a kárpátaljai és a varsói egyetemek közreműködésével.

Kárpátalja.ma