Súlyos gyermekjogi mulasztásokra derült fény a Kölcsényi kistérségben

Az ukrán ombudsman hivatal képviselőinek látogatása során súlyos jogsértéseket észleltek a Kölcsényi (Kolcsine) kistérség gyermekjogi védelme terén.

A gyermekvédelmi szolgálatban egyáltalán nincsenek alkalmazottak, és feladatai ellátásával nem bízták meg egyetlen tisztviselőt sem. A gyermekek személyes aktáit sem adták át. A szociális szolgáltató központ nem végez ilyen irányú munkát, és vezetője sem rendelkezik alapvető információkkal a közösség gyermekeiről. A hatóságok teljes tétlensége a családi nevelési formák kialakításával és fejlesztésével kapcsolatban kiderült: nincsenek nevelőszülői vagy pártfogó családok, sem más releváns szolgáltatások a közösségben.

Különösen nagy visszhangot keltett egy szülői gondozás nélkül maradt kiskorú gyermek esete. A gyermek alkoholmérgezéséről szóló számos orvosi és rendőrségi jelentés ellenére a helyi hatóságok nem tettek semmilyen intézkedést. Kétségbeesésében a tinédzser még a saját házát is felgyújtotta, hogy felhívja magára a figyelmet. Végül a gyermeket egy menhelyen szállásolták el, mivel a közösségben nincs nevelőszülői szolgálat.

Az ellenőrzés eredményei alapján jelentést küldenek a bűnüldöző szerveknek a bűncselekmény – hivatali hanyagság – lehetséges jeleiről.

Az ombudsman hivatala hangsúlyozta, hogy a kistérség vezetője személyes felelősséggel tartozik a gyermekek jogainak tiszteletben tartásáért, az illetékes szolgáltatások munkájának szervezéséért és a szociális szolgáltatások nyújtásáért.

