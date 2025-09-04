Súlyos környezetkárosítás Kárpátalján

A Kárpátaljai Halvédelmi Járőrség ellenőrei szeptember 2-án két környezetvédelmi jogszabálysértést fedeztek fel a vízi bioerőforrások élőhelyének romlása tekintetében.

A szabálysértők közvetlenül a Teresel-patak (Teresulka) mentén haladtak fával megrakott teherjárműveken. Ez a szállítási mód nemcsak illegális, hanem rendkívül környezetromboló is. A nehézgépek valójában úttá alakítják a folyómedret, tönkretéve a víztározó természetes szerkezetét. Ennek eredményeként víziszaposodás, partszakaszok pusztulása és az ívóhelyek pusztulása következik be.

Külön veszélyt jelent, hogy az ilyen károk hosszú távúak, és egyes esetekben visszafordíthatatlanok. Az ökoszisztéma felborult egyensúlyának helyreállítása évekig is eltarthat, egyes esetekben pedig a helyreállítás lehetetlen. Ez a biodiverzitás, valamint a halak számának csökkenését és a vízminőség általános romlását jelenti, amely stratégiai erőforrás az egész régió számára.

Az okozott kár mértéke 226 848 hrivnyát tesz ki.

Az ügyben eljárás indult. A szabálysértőket elfogták. Ugyanazokat a személyeket már korábban is közigazgatási felelősségre vonták hasonló cselekmények miatt. Ez a jogszabályok tudatos semmibevételére, valamint a közösség és a környezet érdekeinek kirívó semmibevételére utal.

Ez a helyzet ismét emlékeztet minket: a természet felelőtlen használata az évezredek alatt kialakult egyedülálló ökoszisztémák elvesztéséhez vezet. A Kárpátok folyói nemcsak a régió vízgyűjtő erei, hanem több száz növény- és állatfaj életének alapjai, az emberek ivóvízforrása, az ökológiai stabilitás garanciája. Pusztulásuk veszélyezteti a régió jövőjét.

A Halvédelmi Járőrség felszólít minden állampolgárt, hogy jelentse az orvvadászat és a vízi bioerőforrások pusztulásának tényeit. Csak közös erőfeszítésekkel tudjuk megállítani a folyóink létét veszélyeztető pusztító folyamatokat, és megőrizni Kárpátalja természetét a jövő generációi számára.

