Hároméves kisfiú szenvedett súlyos égési sérüléseket a Rahói járásban

Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy hároméves kisfiú a Rahói járás Kőrösmezői kistérségében. A gyermek forró vizet borított magára.

A helyszínre érkező mentősök másod- és harmadfokú hőégést állapítottak meg, amely a gyermek testfelületének mintegy 15 százalékát érintette.

Az égési sérülések az alkart, a kezeket, a mellkast, valamint a comb középső részét érintették.

A mentősök a szükséges sürgősségi ellátást követően a gyermeket a rahói járási kórházba szállították.

A mentőszolgálat az eset kapcsán arra figyelmeztet, hogy a kisgyermekek néhány másodperc alatt is súlyos égési sérüléseket szenvedhetnek. Ezért a forró italokat vagy forró vízzel teli edényeket nem szabad az asztal szélére helyezni.

Megjegyzik továbbá, hogy égési sérülés esetén az érintett testrészt hűvös, folyó vízzel kell hűteni. Olajat, krémet vagy egyéb házi készítésű szereket nem szabad a sérült bőrfelületre kenni.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/103 Zakarpattya

Nyitókép: illusztráció

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