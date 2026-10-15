Több mint 17 órás vonatkésések Ukrajnában

Jelentős késésekkel közlekednek a személyvonatok Ukrajnában az orosz támadások és a légiriadók következményei miatt. Az Ukrzaliznicja vasúttársaság csütörtök délután frissített adatai szerint a Dnyipro és Ungvár között közlekedő vonat késése meghaladta a 16 órát, de a Kőrösmező (Jaszinya) és Szolyva felé tartó járatok esetében is jelentős csúszásokat regisztráltak.

Az alábbi, Kárpátaljára tartó járatok késéséről számoltak be:

Dnyipro–Ungvár (3/4. számú vonat): 16 óra 45 perc;

Zaporizzsja–Kőrösmező (5/6.): 16 óra 20 perc;

Zaporizzsja–Szolyva (39/40.): 13 óra 37 perc.

Más ukrajnai útvonalakon is jelentős fennakadások alakultak ki. A Mikolajiv–Lviv járat 14 óra 41 perces, a Krivij Rih–Voroh­ta és a Krivij Rih–Csernyivci vonatok pedig egyaránt több mint 14 órás késéssel közlekedtek. A Zaporizzsja és Przemyśl közötti járat késése meghaladta a 14 órát, míg a Dnyipro–Lviv és a Dnyipro–Truszkavec vonatok több mint 12 órát késtek.

A tájékoztatás szerint a menetrendi zavarok összefüggnek az orosz támadások következményeivel, különösen a Kirovohrad megyei vasúti infrastruktúrát ért csapásokkal. A hosszan tartó légiriadók és az áramellátási problémák miatt Kirovohrad és Cserkaszi megyében egyes elővárosi járatokat töröltek.

Az Ukrzaliznicja figyelmeztetett, hogy a késések mértéke folyamatosan változhat. Az utasoknak azt javasolják, hogy indulás előtt ellenőrizzék járatuk aktuális helyzetét a vasúttársaság online szolgáltatásában, és időben érkezzenek ki az állomásra.

Kárpátalja.ma

Forrás: kurs.com.ua

Nyitókép: illusztráció

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