Szeméttelep égett Csapon

A tűzoltók közel egy napig oltották a tüzet egy hulladéklerakóban az ungvári járási Csapon – a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán április 13-án.

Az ezer négyzetméteren pusztító lángokat a Csapi, az Ungvári és a Nagydobronyi tűzoltóegységek fékezték meg, de az oltásba egy vasúti tűzoltóvonat is segédkezett.

A DSZNSZ közleménye szerint az oltásban nehézséget jelentett, hogy a parázsgócok mélyen helyezkedtek el, így a tűz folyamatosan terjedt tovább.

Az újragyulladás veszélye miatt a DSZNSZ egységei továbbra is a helyszínen vannak.

Kárpátalja.ma