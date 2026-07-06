Csatornahálózat épül a beregszászi Hunyadi utcában

Megkezdődött a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése Beregszász Hunyadi utcájában – Babják Zoltán polgármester. A munkálatok jelenleg a 9. és a 31. számú házak közötti útszakaszon zajlanak.

A beruházás keretében összesen 322 méter hosszú szennyvízcsatorna épül, amelynek elkészültét követően 46 háztartás csatlakozhat a központi szennyvízelvezető rendszerhez.

A kivitelezés várhatóan 2026. július 31-ig fejeződik be. A városvezetés addig is kéri a lakosok türelmét és megértését az építkezés idején esetlegesen jelentkező átmeneti kellemetlenségek miatt.

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