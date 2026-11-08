Szerelőaknába esett egy 12 éves fiú a Huszti járásban

Mintegy 1,7 méter mély autószerelő aknába esett egy 12 éves fiú a Huszti járásban – tudatta a kárpátaljai mentőszolgálat a közösségi oldalán november 8-án.

A gyermek a hátára zuhant, és a mellkasi gerincszakasza is megsérülhetett.

A fiú az esést követően eszméleténél volt, érezte és mozgatni is tudta a végtagjait. A helyszínre érkező mentősök megvizsgálták, ellátták, majd a feltételezett gerincsérülés miatt speciális hordágyon a huszti kórházba szállították további kivizsgálásra és kezelésre.

A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy magasból történő esés után a hátfájdalom súlyos gerincsérülésre is utalhat. Az, hogy a sérült eszméleténél van és képes mozgatni a végtagjait, nem zárja ki a veszélyes sérülés lehetőségét.

Ilyen esetben a mentők megérkezéséig nem szabad szükségtelenül megmozdítani vagy felemelni a sérültet. Azonnal hívni kell a 103-as segélyhívó számot.

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