Szeretetkonyha nyílt Nagydobronyban

Megkezdte működését a szeretetkonyha Nagydobronyban február 16-án: az újonnan elkészült, korszerű épület mostantól a gondoskodás és az összefogás központjaként szolgál a településen.

Erről a Nagydobronyi kistérség hivatalos oldalán adtak tájékoztatást.

A megnyitóra érkező vendégek és helyi lakosok nagy érdeklődéssel tekintették meg az új, modern épületet. Az eseményt Nagy Ferenc polgármester köszöntője nyitotta meg, majd Kolozsy András esperes kérte Isten áldását az intézményre és az ott folyó szolgálatra. Nagydobrony testvértelepülése, Biatorbágy polgármestere, Kocsis József is részt vett, és elismerő szavakkal illette a megvalósult beruházást.

Megható volt Illyés Zsuzsanna tiszteletes asszony, egykori nagydobronyi lakos beszéde, aki büszkeségét fejezte ki a polgármester és a település lakóinak példás összefogása iránt. A hála jeleként Nagy Ferenc polgármester köszönőleveleket adott át mindazoknak, akik áldozatos munkájukkal és támogatásukkal hozzájárultak a szeretetkonyha létrejöttéhez. Az ünnepség hivatalos részét a Nefelejcs énekkar lélekemelő fellépése zárta.

A szeretetkonyha máris megkezdte működését: a nyitás napján 53 adag ebédet szállítottak ki az igénylőknek, akik nagy hálával és örömmel fogadták a meleg ételt. A konyha a tervek szerint egyelőre heti két alkalommal, kedden és pénteken fog üzemelni.

A kezdeményezés célja, hogy rendszeres segítséget nyújtsanak azoknak, akiknek a mindennapokban nehézséget jelent a meleg étel biztosítása.

Az új intézmény nemcsak az ételosztás helyszíne, hanem a közösségi felelősségvállalás jelképe is, amely tovább erősíti az összetartozást Nagydobronyban.

