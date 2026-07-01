Szomszédja lőtte le a fiatal dombói férfit

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, lőtt sebbel szállítottak kórházba egy 30 év körüli férfit a técsői járási Dombón (Dubove) június 30-án.

A rendőrség tájékoztatása szerint egy 66 éves helyi férfi vadászpuskával lőtt rá szomszédjára egy heves szóváltást követően. A két szomszéd között az egyikük udvarán alakult ki konfliktus.

A vita során a gyanúsított elővette engedéllyel tartott vadászpuskáját, és a 34 éves szomszédra irányította. A fiatalabb férfi a ház felé menekült, ekkor a támadó egy lövést adott le rá, amely hátulról érte.

A sértett többszörös lőtt sérüléseket szenvedett az alsó végtagjain. Kórházba szállították, ahol traumatológiai osztályon ápolják.

A rendőrök a feltételezett elkövetőt a helyszínen elfogták, a fegyvert lefoglalták. Az ügyben emberölési kísérlet miatt indult büntetőeljárás, a férfi akár hét és tizenöt év közötti szabadságvesztésre is számíthat. A nyomozás továbbra is folyamatban van.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: kárpátaljai rendőrség

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