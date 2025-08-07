Bíróság elé állítják egy erdészet vezetőjét illegális fakitermelés miatt

Az ügyészség vádiratot nyújtott be a bírósághoz a Szvidovecki Erdészet vezetője ellen. A tisztviselőt hivatali gondatlansággal vádolják, amely természetvédelmi területen lévő fák illegális kivágásához vezetett.

A nyomozás során a rendőrség megállapította, hogy a tisztviselő nem végezte megfelelően munkáját. A rábízott természetvédelmi területen 84 fát vágtak ki illegálisan.

A szakértői vizsgálat megerősítette, hogy a kár meghaladja a 4,5 millió hrivnyát.

Az ügyet a Rahói Kerületi Bíróság fogja tárgyalni.

Ez az eset nem az első a régióban. Korábban már bíróság elé került a Kőrösmezői Erdészeti és Vadászati Vállalat tisztviselője, aki a nyomozás szerint közel 3400 fát vágott ki illegálisan, mintegy 55,8 millió hrivnya értékű kárt okozva.

