Megkezdődtek a tárgyalások egy kajak-kenu szakkör létrehozásához Beregszászban

Megkezdődtek az első lépések a kajak-kenu szakkörök létrehozásához – tudatta Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség vezetője augusztus 8-án a közösségi oldalán.

– Biztosak vagyunk abban, hogy ez az olimpiai sportág támogatókra talál, és népszerűvé válik fiataljaink körében. A városi önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy megfelelő feltételeket teremtsen a sportág bevezetéséhez

– mondta el Babják Zoltán.

Ez ügyben munkaértekezletet tartottak az Ukrán Kajak-Kenu Szövetség elnökével, Ihor Szlivinszkijjel, valamint az országos szinten elismert edzővel, Olekszij Motovval.

A megbeszélésen részt vett továbbá Huszár Péter első polgármester-helyettes, Vincze István szakterületért felelős helyettes, valamint Okszana Csulej, a család-, ifjúság- és sportügyi osztály vezetője.

Megvitatták a lehetséges helyszíneket az edzőbázis létrehozására, a sportfelszerelés iránti igényt, valamint a gyermekek biztonságával kapcsolatos kérdéseket az edzések során.

Nemrégiben a közösség sportfelszerelés formájában humanitárius segítséget kapott a Magyar Kajak-Kenu Szövetségtől. A felszerelést a szövetség pénzügyi és vagyongazdálkodási alelnöke, Kárai Péter adta át.

A szakkör létrehozásával új lehetőségeket teremtenek a fiataloknak a térségben.

Nyitókép forrása: Babják Zoltán Facebook-oldala