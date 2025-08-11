Tart a toborzás a kárpátaljai járőrrendőrséghez

Továbbra is lehet jelentkezni a kárpátaljai járőrrendőrséghez.

A hatóság tájékoztatása szerint felelősségteljes, ambiciózus és proaktív kollégák jelentkezését várják.

Követelmények:

  • Ukrán állampolgárság;
  • Ukrán nyelvtudás;
  • Érettségi bizonyítvány;
  • „B” kategóriás jogosítvány;
  • A jelentkezés korhátára betöltött 18 év.

Amit kínálnak:

  • Fizetés 18 600 hrivnyától;
  • Ingyenes orvosi ellátás a Belügyminisztérium intézményeiben a járőrök és családtagjaik számára;
  • Szakmai képzés;
  • Karrierfejlődési lehetőség;
  • Lakásbérlés támogatása.

Jelentkezni az ŰRLAP kitöltésével lehet.

Bővebb információt a járőrrendőrség hivatalos oldalán olvashatnak vagy a 0676392033-as telefonszámon kérhetnek.

A felvétel elbírálása több szakaszból áll. Az űrlap kitöltése után általános teszt, orvosi vizsgálat, fizikai alkalmassági teszt és személyes interjú következik. Ezek alapján választják ki a megfelelő jelölteket a szolgálatra.

