Tart a toborzás a kárpátaljai járőrrendőrséghez
Továbbra is lehet jelentkezni a kárpátaljai járőrrendőrséghez.
A hatóság tájékoztatása szerint felelősségteljes, ambiciózus és proaktív kollégák jelentkezését várják.
Követelmények:
- Ukrán állampolgárság;
- Ukrán nyelvtudás;
- Érettségi bizonyítvány;
- „B” kategóriás jogosítvány;
- A jelentkezés korhátára betöltött 18 év.
Amit kínálnak:
- Fizetés 18 600 hrivnyától;
- Ingyenes orvosi ellátás a Belügyminisztérium intézményeiben a járőrök és családtagjaik számára;
- Szakmai képzés;
- Karrierfejlődési lehetőség;
- Lakásbérlés támogatása.
Jelentkezni az ŰRLAP kitöltésével lehet.
Bővebb információt a járőrrendőrség hivatalos oldalán olvashatnak vagy a 0676392033-as telefonszámon kérhetnek.
A felvétel elbírálása több szakaszból áll. Az űrlap kitöltése után általános teszt, orvosi vizsgálat, fizikai alkalmassági teszt és személyes interjú következik. Ezek alapján választják ki a megfelelő jelölteket a szolgálatra.