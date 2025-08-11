Tart a toborzás a kárpátaljai járőrrendőrséghez

Továbbra is lehet jelentkezni a kárpátaljai járőrrendőrséghez.

A hatóság tájékoztatása szerint felelősségteljes, ambiciózus és proaktív kollégák jelentkezését várják.

Követelmények:

Ukrán állampolgárság;

Ukrán nyelvtudás;

Érettségi bizonyítvány;

„B” kategóriás jogosítvány;

A jelentkezés korhátára betöltött 18 év.

Amit kínálnak:

Fizetés 18 600 hrivnyától;

Ingyenes orvosi ellátás a Belügyminisztérium intézményeiben a járőrök és családtagjaik számára;

Szakmai képzés;

Karrierfejlődési lehetőség;

Lakásbérlés támogatása.

Jelentkezni az ŰRLAP kitöltésével lehet.

Bővebb információt a járőrrendőrség hivatalos oldalán olvashatnak vagy a 0676392033-as telefonszámon kérhetnek.

A felvétel elbírálása több szakaszból áll. Az űrlap kitöltése után általános teszt, orvosi vizsgálat, fizikai alkalmassági teszt és személyes interjú következik. Ezek alapján választják ki a megfelelő jelölteket a szolgálatra.

Kárpátalja.ma