Szeptembertől kötelezően testkamerát kell viselniük a toborzóknak

Szeptember 1-jétől minden Területi Toborzó- és Szociális Támogatási Központ (TCK) munkatársa, aki behívókat kézbesítő vagy ellenőrző csoportban dolgozik, köteles testkamerát viselnie.

A TCK hivatalos közleményében kiemeli, hogy a testkamerák alkalmazása biztosítja, hogy mind a katonai kötelezettségüket teljesítők, mind a toborzóközpontok munkatársainak intézkedései rögzítésre kerüljenek. Ez megelőzi a visszaéléseket, és jogi helyzetekben objektív bizonyítékként szolgálhat. Hozzáteszik, hogy a felvételek mind a polgárok, mind a katonák jogainak védelmét szolgálják.

Jogszabályi háttér

A testkamerák használatát az ukrán jogszabályok rögzítik. A vonatkozó törvény lehetővé teszi a fényképes és videós rögzítést a behívók átadásakor, valamint a dokumentumok ellenőrzése során. A részletes szabályokat a honvédelmi minisztérium 2024. augusztus 6-án elfogadott 532-es számú rendelete tartalmazza. Ez előírja, hogy:

a felvételről a katonai szolgálatot teljesítőnek előzetesen tájékoztatnia kell az érintettet,

a rögzítésnek folyamatosnak kell lennie,

a felvétel törlése vagy módosítása szigorúan tilos.

A szabályok megszegése fegyelmi felelősségre vonást von maga után, súlyosabb esetekben az ügyet a bűnüldöző szervekhez továbbítják.

Adatbiztonság

A minisztérium egy országos információs-távközlési rendszer (IKS) létrehozását is tervezi, amely egységesíti az eszközök használatát, és garantálja a felvételek biztonságos tárolását. Ez megakadályozza az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést, és megkönnyíti a videóanyagok feldolgozását.

