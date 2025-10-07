Técső megállapodást kötött az olasz Renovua S.p.A. vállalattal

A Técsői Városi Tanács stratégiai Együttműködési Memorandumot írt alá a neves olasz befektető vállalattal, a Renovua S.p.A.-val, amelyet a cég igazgatótanácsának elnöke, Stefano Nicolussi Rossi képviselt.

A partnerség célja, hogy alapvetően megváltoztassa a rehabilitációs orvoslás megközelítését Ukrajnában, valamint felgyorsítsa Técső ipari fejlődését.

Az együttműködés középpontjában a Targeted Sensory Reinnervation (TSR) nevű forradalmi sebészeti technológia bevezetése áll.

Ez az innováció lehetővé teszi az idegi kapcsolatok helyreállítását amputáción átesett pácienseknél – különösen fontos a katonák és háborús veteránok számára.

A Técsői Járási Kórház lesz a program pilotközpontja, ahol létrejön egy állandó TSR-műtéti és rehabilitációs központ. A tervek szerint a projekt később más ukrán régiókra is kiterjed.

A partnerek nemcsak a felszerelés biztosítását vállalták, hanem ukrán szakemberek képzését is. Ez olasz egészségügyi intézményekben való továbbképzést, valamint modern rehabilitációs hálózat kiépítését jelenti, amely fizikai és pszichológiai támogatást, valamint társadalmi reintegrációs programokat is kínál majd.

A projekt megvalósítása nemzetközi finanszírozással történik.

Az együttműködés nemcsak az egészségügyre terjed ki, hanem a Técsői Ipari Park fejlesztését is magában foglalja.

Ez a kezdeményezés stratégiai jelentőségű a térség gazdasága szempontjából, mivel:

új munkahelyeket teremt,

elősegíti a termelési együttműködést,

támogatja a megújuló energiaforrások bevezetését és az infrastruktúra modernizálását.

Técső és a Renovua S.p.A. közötti együttműködés túlmutat egy helyi projekten – ez összekapcsolja az európai orvosi innovációt a regionális gazdasági fejlődéssel.

A partnerség megerősíti az ukrán egészségügyi rendszer képességét arra, hogy magas színvonalú segítséget nyújtson a háborús veteránoknak és védőknek, miközben új befektetési és zöld modernizációs lehetőségeket teremt az infrastruktúrában.

A Novini Zakarpattya nyomán.

Kárpátlja.ma