Baseballütővel támadtak egy háborús veteránra Técsőn
A közösségi média felületein egyre terjed az a felvétel, melynek tanúsága szerint fiatal férfiak egy háborús veteránra támadtak Técsőn. Az eset még április 1-jén történt egy sportpálya közelében.
Az ügyben nyomozás indult, a Kárpátaljai Megyei Ügyészség beszámolójából kiderül, hogy kijevi idő szerint 16.00 óra körül kezdődött hangos vita fiatalok egy csoportja és egy helyi veterán között.
Támadói többször is megütötték a hadviselt férfit, többek közt egy baseballütőre emlékeztető tárggyal is.
A hatóságok büntetőeljárást indítottak fegyveres rendbontásért. Jelenleg az incidens körülményeinek vizsgálata, valamint a támadók azonosítása zajlik.
Az ügyészség hangsúlyozza, hogy a katonák és veteránok az országnak tett szolgálataikért tiszteletet és segítséget érdemelnének. Az efféle támadás elfogadhatatlan, és szigorú büntetést von maga után.