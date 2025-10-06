Tervezett áramszünetek kezdődnek Kárpátalján

A Zakarpattyaoblenergo október 6-tól kezdődően újabb tervezett karbantartási munkálatokat végez a régió elektromos hálózatain. A beavatkozások célja a hálózat megbízhatóságának növelése, valamint a jövőbeni üzemzavarok megelőzése – azonban az intézkedések ideiglenes áramkimaradásokkal is járhatnak.

A társaság közleménye szerint az elektromos hálózatok rendszeres karbantartása, felújítása és modernizálása nélkülözhetetlen a zavartalan villamosenergia-ellátás biztosításához. Ukrajnában, így Kárpátalján is heti rendszerességgel kerül sor ilyen munkálatokra, amelyek előre tervezettek és ütemezettek – ennek megfelelően a fogyasztók értesítése is időben megtörténik.

Bár az áramszünetek átmeneti kellemetlenségeket okozhatnak az érintett településeken, hosszú távon ezek a munkálatok kulcsfontosságúak a szolgáltatás megbízhatóságának javítása érdekében.

A Zakarpattyaoblenergo külön figyelmet fordít arra, hogy a fogyasztók időben és pontos információkat kapjanak az áramkimaradásokkal kapcsolatban. Ennek érdekében a vállalat elindította hivatalos chatbotszolgáltatásait a két legnépszerűbb üzenetküldő platformon – Telegram és Viber – keresztül.

Ezek a chatbotok lehetővé teszik, hogy a felhasználók személyre szabott értesítéseket kapjanak:

5 nappal korábban

1 nappal a munkálatok előtt

és a karbantartás napján

Az értesítések pontosan az adott címhez tartozó információkat tartalmazzák, és könnyen értelmezhetők.

Csatlakozás a chatbotokhoz:

A fogyasztók nemcsak előre értesülhetnek a tervezett áramszünetekről, hanem azt is megtudhatják, miért nincs éppen áram egy adott helyen. A szolgáltató weboldalán elérhető valós idejű ellenőrző rendszer lehetővé teszi, hogy bárki lekérdezze az áramszünet okát egy konkrét címen.

Az Ukrenergo ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy az utóbbi napokban csalók álhíreket terjesztenek az interneten és a közösségi médiában, különösen a rakéta- és dróntámadások után. Ezek a posztok hamis, országos áramszüneteket hirdetnek, gyakran hivatalosnak tűnő dizájnban, az Ukrenergo vagy az Energetikai Minisztérium nevében.

A vállalat nyomatékosan kéri a lakosságot:

Ne kattintsanak az ilyen posztokban található linkekre, és ne adjanak meg személyes adatokat!

A hivatalos források szerint jelenleg Ukrajna energiarendszere stabil és ellenőrzött, országos szintű áramszüneti korlátozásokra nem került sor, legfeljebb karbantartási munkálatokra.

Arra kérnek mindenkit, hogy csak hivatalos információkat olvassanak az energetikai vállalatok hivatalos oldalán.

Kárpátalja.ma