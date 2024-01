Testőrök gyűrűje védi majd Szijjártó Pétert Ungváron

Halálos fenyegetést kapott az Ungvárra készülő Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter. Személyi testőrsége és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda, a TEK és az ukrán szakszolgálatok is együttműködnek a védelmében.

Ukrán nyelven írt levelet kapott Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának ukrajnai képviselete, amiben halálosan megfenyegették Szijjártó Pétert. A tárcavezető január 29-én Ungvárra utazik, hogy tárgyaljon az ukrán külügyminiszter vezette delegációval és előkészítsék Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij találkozóját.

Pomozi Sándor dandártábornok, Áder János volt köztársasági elnök testőrségének vezetője elmagyarázta, hogy nem a fenyegetés pillanatában lép életbe egy védett vagy nemzetbiztonsági szempontból fokozott védelemben részesített személy megóvása, hiszen az a hivatali ideje alatt, bizonyos esetekben utána is folyamatos. A védettségért felelős szakemberek folyamatosan készülnek az ilyen esetekre, mondhatni preventív szándékkal és állandóan monitorozzák a lehetőségeket.

A dandártábornok arról is beszélt, hogy amikor levélben érkezik becsmérlő, netán halálos fenyegetés, akkor több szálon is fut vizsgálat. Például speciálisan képzett pszichológust, illetve grafológust is bevonnak az ügybe. Ugyanis ameddig nem tagadják, vagy bizton nem állítják, hogy valós vagy nem valós a fenyegetést, addig azt minden esetben komolyan kell venni. Pillanatokon belül kiderülhet, hogy van-e az ügynek előzménye, ugyanis sokszor visszaeső, mentálisan sérült fenyegetőhöz vezetnek a szálak.

„Magyarország abban érdekelt, hogy Ukrajnával jó legyen az együttműködésünk, Ukrajna területén, Kárpátalján 150 ezres magyar nemzeti közösség él, az ő érdekükben próbálunk valamifajta megállapodásra jutni majd az ukrán kollegákkal jövő hét hétfőn”

– mondta a hír kapcsán Szijjártó Péter, aki hozzátette: az ukrán fél biztonságot szolgáltató szerve a legkörültekintőbb intézkedéseket fogja foganatosítani. Ezen túl a magyar biztonsági szolgálatok is folyamatosan tartják a kapcsolatot az ukrán féllel. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a találkozó a valódi tartalomról, és ne másról szóljon – summázta reakcióját a halálos fenyegetésre.

Forrás: hirado.hu