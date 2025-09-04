Testvérgyilkosság Bila Cerkván: 25 éves férfi ölte meg húgát

A rendőrség őrizetbe vett egy 25 éves férfit, aki halálra késelte 17 éves húgát egy társasház lépcsőházában Bila Cerkván. A lány a helyszínen belehalt sérüléseibe, még a mentők kiérkezése előtt.

A tragédiáról Anatolij Scsadilo, a Kijev megyei rendőrség vezetője számolt be hivatalos Telegram csatornáján. Mint közölte, a férfit már meggyanúsították szándékos emberöléssel, és a rendőrség azonnal előzetes letartóztatásba helyezte.

A hatóságok tájékoztatása szerint a testvérek között veszekedés robbant ki a lakásban. A férfi először ott szúrta meg húgát, aki megpróbált elmenekülni. A támadó azonban a lépcsőházban utolérte, és több késszúrást mért rá.

Délután fél négy körül egy lakó értesítette a rendőrséget, miután rátalált a lány testére a lépcsőfordulóban. A helyszínre járőrök és a nyomozócsoport is kivonult.

A férfi ellen kiskorú szándékos megölése miatt indult eljárás.

Amennyiben bűnösnek találják, akár 15 év szabadságvesztésre is ítélhetik.

